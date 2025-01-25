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В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей - РИА Новости, 25.01.2025
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20:50 25.01.2025
https://ria.ru/20250125/mariyel-1995491725.html
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей - РИА Новости, 25.01.2025
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей
Подозреваемый в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей задержан в республике Марий Эл, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T20:50:00+03:00
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происшествия
россия
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей задержан в республике Марий Эл, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в субботу в квартире в городе Звенигово обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее малолетних детей с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, включая малолетнего). "По подозрению в совершении преступления задержан сожитель потерпевшей, причастность которого была установлена в ходе проведенных первоначальных следственных действий. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
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происшествия, россия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Марий Эл, Следственный комитет России (СК РФ)
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей

В Звенигово в Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль следственного комитета . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве женщины и двоих ее маленьких детей задержан в республике Марий Эл, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в субботу в квартире в городе Звенигово обнаружили тела 29-летней женщины и двоих ее малолетних детей с ножевыми ранениями. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, включая малолетнего).
"По подозрению в совершении преступления задержан сожитель потерпевшей, причастность которого была установлена в ходе проведенных первоначальных следственных действий. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в релизе.
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ПроисшествияРоссияРеспублика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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