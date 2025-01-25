https://ria.ru/20250125/mariyel-1995470091.html

В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями

В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями - РИА Новости, 25.01.2025

В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями

В Марий Эл нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T16:04:00+03:00

2025-01-25T16:04:00+03:00

2025-01-25T21:01:00+03:00

происшествия

россия

республика марий эл

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

УФА, 25 янв — РИА Новости. В Марий Эл нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале."В квартире, расположенной в городе Звенигово, обнаружены тела 29-летней женщины и двоих ее малолетних детей с ножевыми ранениями", — говорится в публикации.Следователи осмотрели место преступления и устанавливают личность злоумышленника.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.Следственное управление Следственного комитета России по региону сообщило о задержании подозреваемого.

https://ria.ru/20241008/tela-1977069038.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)