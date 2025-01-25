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В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями - РИА Новости, 25.01.2025
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16:04 25.01.2025 (обновлено: 21:01 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/mariyel-1995470091.html
В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями
В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями - РИА Новости, 25.01.2025
В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями
В Марий Эл нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025
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происшествия
россия
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
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УФА, 25 янв — РИА Новости. В Марий Эл нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале."В квартире, расположенной в городе Звенигово, обнаружены тела 29-летней женщины и двоих ее малолетних детей с ножевыми ранениями", — говорится в публикации.Следователи осмотрели место преступления и устанавливают личность злоумышленника.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.Следственное управление Следственного комитета России по региону сообщило о задержании подозреваемого.
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происшествия, россия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Марий Эл, Следственный комитет России (СК РФ)
В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями

В Марий Эл в квартире нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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УФА, 25 янв — РИА Новости. В Марий Эл нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале.
«
"В квартире, расположенной в городе Звенигово, обнаружены тела 29-летней женщины и двоих ее малолетних детей с ножевыми ранениями", — говорится в публикации.
Следователи осмотрели место преступления и устанавливают личность злоумышленника.
Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.
Следственное управление Следственного комитета России по региону сообщило о задержании подозреваемого.
Место убийства двух малолетних девочек в Тольятти - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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ПроисшествияРоссияРеспублика Марий ЭлСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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