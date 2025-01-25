https://ria.ru/20250125/mariyel-1995470091.html
В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями
В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями - РИА Новости, 25.01.2025
В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями
В Марий Эл нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T16:04:00+03:00
2025-01-25T16:04:00+03:00
2025-01-25T21:01:00+03:00
происшествия
россия
республика марий эл
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
УФА, 25 янв — РИА Новости. В Марий Эл нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями, сообщило управление СК по региону в Telegram-канале."В квартире, расположенной в городе Звенигово, обнаружены тела 29-летней женщины и двоих ее малолетних детей с ножевыми ранениями", — говорится в публикации.Следователи осмотрели место преступления и устанавливают личность злоумышленника.Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего.Следственное управление Следственного комитета России по региону сообщило о задержании подозреваемого.
https://ria.ru/20241008/tela-1977069038.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика марий эл, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Республика Марий Эл, Следственный комитет России (СК РФ)
В Марий Эл нашли тела женщины и двух детей с ножевыми ранениями
В Марий Эл в квартире нашли тела женщины и двух ее детей с ножевыми ранениями