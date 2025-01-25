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В Ленинградской области нашли лисенка с травмированной лапой - РИА Новости, 25.01.2025
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18:21 25.01.2025 (обновлено: 18:22 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/lisenok-1995481956.html
В Ленинградской области нашли лисенка с травмированной лапой
В Ленинградской области нашли лисенка с травмированной лапой - РИА Новости, 25.01.2025
В Ленинградской области нашли лисенка с травмированной лапой
Лисенка с травмированной лапой нашли в будке для котов на одном из частных участков в Ленинградской области, его перевезли в реабилитационный центр "Сирин",... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T18:21:00+03:00
2025-01-25T18:22:00+03:00
ленинградская область
всеволожский район
россия
дикие животные
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Лисенка с травмированной лапой нашли в будке для котов на одном из частных участков в Ленинградской области, его перевезли в реабилитационный центр "Сирин", сообщила государственная ветеринарная служба региона. "Годовалый лисенок поселился в будке для котов на одном из частных участков в Ковалево. В Госветслужбу Всеволожского района обратились коллеги комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира", - говорится в сообщении. Ветеринарные врачи поймали лисенка и доставили в реабилитационный центр "Сирин". Как уточнили в ведомстве, у животного вывих или перелом лапы. Ему сделают рентген и назначат лечение.
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всеволожский район
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ленинградская область, всеволожский район, россия, дикие животные, происшествия
Ленинградская область, Всеволожский район, Россия, Дикие животные, Происшествия
В Ленинградской области нашли лисенка с травмированной лапой

В Ленинградской области раненого лисенка перевезли в центр реабилитации "Сирин"

© пресс-служба администрации Ленинградской областиЛисенок в кошачьей будке на одном из участков в Ленинградской области. Кадр видео
Лисенок в кошачьей будке на одном из участков в Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© пресс-служба администрации Ленинградской области
Лисенок в кошачьей будке на одном из участков в Ленинградской области. Кадр видео
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Лисенка с травмированной лапой нашли в будке для котов на одном из частных участков в Ленинградской области, его перевезли в реабилитационный центр "Сирин", сообщила государственная ветеринарная служба региона.
"Годовалый лисенок поселился в будке для котов на одном из частных участков в Ковалево. В Госветслужбу Всеволожского района обратились коллеги комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира", - говорится в сообщении.
Ветеринарные врачи поймали лисенка и доставили в реабилитационный центр "Сирин".
Как уточнили в ведомстве, у животного вывих или перелом лапы. Ему сделают рентген и назначат лечение.
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Ленинградская областьВсеволожский районРоссияДикие животныеПроисшествия
 
 
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