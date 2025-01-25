https://ria.ru/20250125/lisenok-1995481956.html

В Ленинградской области нашли лисенка с травмированной лапой

В Ленинградской области нашли лисенка с травмированной лапой - РИА Новости, 25.01.2025

В Ленинградской области нашли лисенка с травмированной лапой

Лисенка с травмированной лапой нашли в будке для котов на одном из частных участков в Ленинградской области, его перевезли в реабилитационный центр "Сирин",... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T18:21:00+03:00

2025-01-25T18:21:00+03:00

2025-01-25T18:22:00+03:00

ленинградская область

всеволожский район

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дикие животные

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв — РИА Новости. Лисенка с травмированной лапой нашли в будке для котов на одном из частных участков в Ленинградской области, его перевезли в реабилитационный центр "Сирин", сообщила государственная ветеринарная служба региона. "Годовалый лисенок поселился в будке для котов на одном из частных участков в Ковалево. В Госветслужбу Всеволожского района обратились коллеги комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира", - говорится в сообщении. Ветеринарные врачи поймали лисенка и доставили в реабилитационный центр "Сирин". Как уточнили в ведомстве, у животного вывих или перелом лапы. Ему сделают рентген и назначат лечение.

https://ria.ru/20250123/tjulen-1995122137.html

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ленинградская область, всеволожский район, россия, дикие животные, происшествия