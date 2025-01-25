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В Казахстане потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 25.01.2025
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12:19 25.01.2025 (обновлено: 16:26 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/kazahstan-1995451887.html
В Казахстане потушили пожар на нефтебазе
В Казахстане потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 25.01.2025
В Казахстане потушили пожар на нефтебазе
Спасатели ликвидировали пожар повышенной сложности на нефтебазе в городе Жезказган в центре Казахстана, госпитализированы четыре человека, сообщает в субботу... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T12:19:00+03:00
2025-01-25T16:26:00+03:00
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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АСТАНА, 25 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар повышенной сложности на нефтебазе в городе Жезказган в центре Казахстана, госпитализированы четыре человека, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики. "Спасатели МЧС ликвидировали пожар повышенной сложности... На территории одной из нефтебаз, расположенных в городе Жезказган произошло горение трёх автомашин специального назначения. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв газо-воздушной смеси с последующим обрушением ангара... В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы", - говорится в сообщении. В МЧС рассказали, что один из расчётов службы пожаротушения был направлен для охлаждения резервуара с топливом рядом с пожаром. Тем временем другая команда ликвидировала возгорание на площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
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казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
В Казахстане потушили пожар на нефтебазе

В Казахстане четыре человека пострадали при взрыве на нефтебазе

© РИА Новости / Василий КрестьяниновАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / Василий Крестьянинов
Автомобиль скорой помощи в Казахстане . Архивное фото
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АСТАНА, 25 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар повышенной сложности на нефтебазе в городе Жезказган в центре Казахстана, госпитализированы четыре человека, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики.
"Спасатели МЧС ликвидировали пожар повышенной сложности... На территории одной из нефтебаз, расположенных в городе Жезказган произошло горение трёх автомашин специального назначения. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв газо-воздушной смеси с последующим обрушением ангара... В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы", - говорится в сообщении.
В МЧС рассказали, что один из расчётов службы пожаротушения был направлен для охлаждения резервуара с топливом рядом с пожаром. Тем временем другая команда ликвидировала возгорание на площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.
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