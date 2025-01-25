https://ria.ru/20250125/kazahstan-1995451887.html

В Казахстане потушили пожар на нефтебазе

В Казахстане потушили пожар на нефтебазе - РИА Новости, 25.01.2025

В Казахстане потушили пожар на нефтебазе

Спасатели ликвидировали пожар повышенной сложности на нефтебазе в городе Жезказган в центре Казахстана, госпитализированы четыре человека, сообщает в субботу... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T12:19:00+03:00

2025-01-25T12:19:00+03:00

2025-01-25T16:26:00+03:00

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0b/1939436002_74:0:3713:2047_1920x0_80_0_0_174f02e06236943d2222246ea56e1862.jpg

АСТАНА, 25 янв - РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар повышенной сложности на нефтебазе в городе Жезказган в центре Казахстана, госпитализированы четыре человека, сообщает в субботу пресс-служба МЧС республики. "Спасатели МЧС ликвидировали пожар повышенной сложности... На территории одной из нефтебаз, расположенных в городе Жезказган произошло горение трёх автомашин специального назначения. До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв газо-воздушной смеси с последующим обрушением ангара... В результате пожара госпитализированы четверо сотрудников нефтебазы", - говорится в сообщении. В МЧС рассказали, что один из расчётов службы пожаротушения был направлен для охлаждения резервуара с топливом рядом с пожаром. Тем временем другая команда ликвидировала возгорание на площади 100 квадратных метров. Причина пожара устанавливается.

https://ria.ru/20240421/pozhar-1941329735.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире