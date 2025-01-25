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Путин поручил проработать продление помощи многодетным с ребенком-инвалидом - РИА Новости, 25.01.2025
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Путин поручил проработать продление помощи многодетным с ребенком-инвалидом
Путин поручил проработать продление помощи многодетным с ребенком-инвалидом - РИА Новости, 25.01.2025
Путин поручил проработать продление помощи многодетным с ребенком-инвалидом
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о продлении социальной помощи многодетным семьям с ребенком-инвалидом до достижения... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T13:16:00+03:00
2025-01-25T13:16:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о продлении социальной помощи многодетным семьям с ребенком-инвалидом до достижения младшего ребенка 23 лет при условии его обучения в очной форме. Глава государства дал перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года. "Проработать вопрос и представить предложения о продлении срока предоставления многодетным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, мер социальной поддержки до достижения младшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения до 5 марта 2025 года.
https://ria.ru/20250125/putin-1995455854.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил проработать продление помощи многодетным с ребенком-инвалидом

Путин поручил проработать продление соцпомощи многодетным с ребенком-инвалидом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о продлении социальной помощи многодетным семьям с ребенком-инвалидом до достижения младшего ребенка 23 лет при условии его обучения в очной форме.
Глава государства дал перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года.
"Проработать вопрос и представить предложения о продлении срока предоставления многодетным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, мер социальной поддержки до достижения младшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения", - говорится на сайте Кремля.
Срок исполнения до 5 марта 2025 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
Путин поручил внести предложения по популяризации образа многодетной семьи
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