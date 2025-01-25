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Путин поручил проработать продление помощи многодетным с ребенком-инвалидом

Путин поручил проработать продление помощи многодетным с ребенком-инвалидом - РИА Новости, 25.01.2025

Путин поручил проработать продление помощи многодетным с ребенком-инвалидом

Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о продлении социальной помощи многодетным семьям с ребенком-инвалидом до достижения... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T13:16:00+03:00

2025-01-25T13:16:00+03:00

2025-01-25T13:16:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ представить предложения о продлении социальной помощи многодетным семьям с ребенком-инвалидом до достижения младшего ребенка 23 лет при условии его обучения в очной форме. Глава государства дал перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года. "Проработать вопрос и представить предложения о продлении срока предоставления многодетным семьям, воспитывающим ребенка-инвалида, мер социальной поддержки до достижения младшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения", - говорится на сайте Кремля. Срок исполнения до 5 марта 2025 года.

https://ria.ru/20250125/putin-1995455854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин