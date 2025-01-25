https://ria.ru/20250125/granitsy-1995429677.html

ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области

ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области - РИА Новости, 25.01.2025

ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области

ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области, сообщил РИА Новости командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик. РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T05:06:00+03:00

2025-01-25T05:06:00+03:00

2025-01-25T08:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

курахово

вооруженные силы рф

донецк

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ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области, сообщил РИА Новости командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик."Находимся на командном пункте второго батальона 114-й бригады, Константинопольское направление, за Курахово. Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область. До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять", — сказал военный.Боец отметил, что передовые российские войска продвигаются на Константинопольском направлении, зажимая в котле противника, который сейчас держится за населенный пункт Дачное южнее Курахово.О взятии под контроль Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение Курахово создало плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.

https://ria.ru/20250124/minoborony-1995380153.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

курахово

донецк

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Командир роты: "До границ Днепропетровской области Украины осталось приблизительно 5 км" От передовых позиций российских войск за освобожденным Курахово до границ Днепропетровской области Украины осталось приблизительно 5 км. Об этом РИА Новости рассказал командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Фарик". 2025-01-25T05:06 true PT0M40S

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днепропетровская область, курахово, вооруженные силы рф, донецк