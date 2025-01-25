Рейтинг@Mail.ru
ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области - РИА Новости, 25.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 25.01.2025 (обновлено: 08:23 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/granitsy-1995429677.html
ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области
ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области - РИА Новости, 25.01.2025
ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области
ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области, сообщил РИА Новости командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик. РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T05:06:00+03:00
2025-01-25T08:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
курахово
вооруженные силы рф
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995434470_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d29dffb9b673086a82b70e5dbb1339a1.jpg
ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области, сообщил РИА Новости командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик."Находимся на командном пункте второго батальона 114-й бригады, Константинопольское направление, за Курахово. Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область. До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять", — сказал военный.Боец отметил, что передовые российские войска продвигаются на Константинопольском направлении, зажимая в котле противника, который сейчас держится за населенный пункт Дачное южнее Курахово.О взятии под контроль Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение. Освобождение Курахово создало плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
https://ria.ru/20250124/minoborony-1995380153.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
днепропетровская область
курахово
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир роты: "До границ Днепропетровской области Украины осталось приблизительно 5 км"
От передовых позиций российских войск за освобожденным Курахово до границ Днепропетровской области Украины осталось приблизительно 5 км. Об этом РИА Новости рассказал командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным "Фарик".
2025-01-25T05:06
true
PT0M40S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995434470_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_374ad0c580ab5a534c3fb6490160aebc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
днепропетровская область, курахово, вооруженные силы рф, донецк
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Курахово, Вооруженные силы РФ, Донецк
ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области

Комроты Фарик: до границ Днепропетровской области осталось пять километров

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 25 янв — РИА Новости. ВС России находятся в пяти километрах от Днепропетровской области, сообщил РИА Новости командир роты 114-й мотострелковой бригады 51-й армии с позывным Фарик.
"Находимся на командном пункте второго батальона 114-й бригады, Константинопольское направление, за Курахово. Противник еще пытается сопротивляться, но мы его как-то взламываем, их опорники взламываем и откатываем назад, чтобы он откатывался на Днепропетровскую область. До Днепропетровской области от нашего направления осталось километров пять", — сказал военный.
Работа штурмовых подразделений в Великой Новоселовке. Кадры Минобороны - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Российские военные установили триколор в центре Великой Новоселки
Вчера, 17:59
Боец отметил, что передовые российские войска продвигаются на Константинопольском направлении, зажимая в котле противника, который сейчас держится за населенный пункт Дачное южнее Курахово.
О взятии под контроль Курахово Минобороны сообщило 6 января. Город находится в 46 километрах от Донецка и 30 километрах к югу от Красноармейска. Это самый крупный населенный пункт в юго-западной части Донбасса, имеющий важное оперативное значение.
Освобождение Курахово создало плацдарм для наступления российских войск в восточной части Запорожской области вдоль трассы Запорожье — Донецк.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьКураховоВооруженные силы РФДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала