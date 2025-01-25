https://ria.ru/20250125/fitso-1995473902.html

Фицо раскритиковал слова Зеленского о протестах в Словакии

Фицо раскритиковал слова Зеленского о протестах в Словакии - РИА Новости, 25.01.2025

Фицо раскритиковал слова Зеленского о протестах в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" назвал комментарий Владимира Зеленского о протестах в республике абсолютно... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T16:52:00+03:00

2025-01-25T16:52:00+03:00

2025-01-25T17:20:00+03:00

в мире

словакия

украина

братислава

роберт фицо

владимир зеленский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995474801_0:350:2730:1886_1920x0_80_0_0_4a810c647dea8940dc6d0b39c5f625af.jpg

БРАТИСЛАВА, 25 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" назвал комментарий Владимира Зеленского о протестах в республике абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела страны. В пятницу более чем в двух десятках городов Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия — это Европа". Их организатором выступила прокиевская общественная организация.Зеленский в соцсети X поделился публикацией гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана с фотографией митингующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа". "Это абсолютно неадекватное вмешательство во внутренние дела Словакии, еще раз: треть людей, которые ходят на протесты, это украинцы, которые шумят против словацкого правительства, Зеленский делится статусами Ризмана, а украинское телевидение создает образ на Украине о Словакии, что здесь, мол, падение системы", — сказал словацкий премьер. По словам Фицо, людей вывели на улицу под ложным нарративом якобы выхода из ЕС. "Каждый человек, который знает, сколько будет дважды два, хорошо понимает, что правительство Словакии никогда не делало и не сделает никакого шага, который бы ставил под угрозу членство в Евросоюзе", — сказал он.Ранее премьер говорил, что активисты прокиевской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами. Они также имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, пояснил Фицо. Он предупреждал, что во время антиправительственных акций могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты, в свою очередь, утверждали, что у них таких планов нет, отмечая, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой Фицо.

https://ria.ru/20250125/ukraina-1995470850.html

https://ria.ru/20250125/fitso-1995419531.html

словакия

украина

братислава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, владимир зеленский