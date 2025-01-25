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Фицо раскритиковал слова Зеленского о протестах в Словакии - РИА Новости, 25.01.2025
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16:52 25.01.2025 (обновлено: 17:20 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/fitso-1995473902.html
Фицо раскритиковал слова Зеленского о протестах в Словакии
Фицо раскритиковал слова Зеленского о протестах в Словакии - РИА Новости, 25.01.2025
Фицо раскритиковал слова Зеленского о протестах в Словакии
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" назвал комментарий Владимира Зеленского о протестах в республике абсолютно... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T16:52:00+03:00
2025-01-25T17:20:00+03:00
в мире
словакия
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братислава
роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 25 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" назвал комментарий Владимира Зеленского о протестах в республике абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела страны. В пятницу более чем в двух десятках городов Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия — это Европа". Их организатором выступила прокиевская общественная организация.Зеленский в соцсети X поделился публикацией гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана с фотографией митингующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа". "Это абсолютно неадекватное вмешательство во внутренние дела Словакии, еще раз: треть людей, которые ходят на протесты, это украинцы, которые шумят против словацкого правительства, Зеленский делится статусами Ризмана, а украинское телевидение создает образ на Украине о Словакии, что здесь, мол, падение системы", — сказал словацкий премьер. По словам Фицо, людей вывели на улицу под ложным нарративом якобы выхода из ЕС. &quot;Каждый человек, который знает, сколько будет дважды два, хорошо понимает, что правительство Словакии никогда не делало и не сделает никакого шага, который бы ставил под угрозу членство в Евросоюзе&quot;, — сказал он.Ранее премьер говорил, что активисты прокиевской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами. Они также имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, пояснил Фицо. Он предупреждал, что во время антиправительственных акций могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты, в свою очередь, утверждали, что у них таких планов нет, отмечая, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой Фицо.
https://ria.ru/20250125/ukraina-1995470850.html
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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, владимир зеленский
В мире, Словакия, Украина, Братислава, Роберт Фицо, Владимир Зеленский
Фицо раскритиковал слова Зеленского о протестах в Словакии

Фицо назвал слова Зеленского о протестах в Словакии вмешательством в дела страны

© Фото : Anadolu / Robert NemetiУчастники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
Участники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Anadolu / Robert Nemeti
Участники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
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БРАТИСЛАВА, 25 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" назвал комментарий Владимира Зеленского о протестах в республике абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела страны.
В пятницу более чем в двух десятках городов Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия — это Европа". Их организатором выступила прокиевская общественная организация.
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Зеленский в соцсети X поделился публикацией гражданского мужа экс-президента Словакии Зузаны Чапутовой Юрая Ризмана с фотографией митингующих, подписав: "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".
"Это абсолютно неадекватное вмешательство во внутренние дела Словакии, еще раз: треть людей, которые ходят на протесты, это украинцы, которые шумят против словацкого правительства, Зеленский делится статусами Ризмана, а украинское телевидение создает образ на Украине о Словакии, что здесь, мол, падение системы", — сказал словацкий премьер.
По словам Фицо, людей вывели на улицу под ложным нарративом якобы выхода из ЕС.
«

"Каждый человек, который знает, сколько будет дважды два, хорошо понимает, что правительство Словакии никогда не делало и не сделает никакого шага, который бы ставил под угрозу членство в Евросоюзе", — сказал он.

Ранее премьер говорил, что активисты прокиевской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами. Они также имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, пояснил Фицо. Он предупреждал, что во время антиправительственных акций могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты, в свою очередь, утверждали, что у них таких планов нет, отмечая, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой Фицо.
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