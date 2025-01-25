Фицо раскритиковал слова Зеленского о протестах в Словакии
Фицо назвал слова Зеленского о протестах в Словакии вмешательством в дела страны
© Фото : Anadolu / Robert NemetiУчастники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
© Фото : Anadolu / Robert Nemeti
Участники акции протеста против политики премьер-министра Роберта Фицо в Братиславе, Словакия
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БРАТИСЛАВА, 25 янв — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире программы "Субботние диалоги" назвал комментарий Владимира Зеленского о протестах в республике абсолютно неадекватным вмешательством во внутренние дела страны.
В пятницу более чем в двух десятках городов Словакии прошли антиправительственные митинги под лозунгом "Словакия — это Европа". Их организатором выступила прокиевская общественная организация.
"Это абсолютно неадекватное вмешательство во внутренние дела Словакии, еще раз: треть людей, которые ходят на протесты, это украинцы, которые шумят против словацкого правительства, Зеленский делится статусами Ризмана, а украинское телевидение создает образ на Украине о Словакии, что здесь, мол, падение системы", — сказал словацкий премьер.
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"Каждый человек, который знает, сколько будет дважды два, хорошо понимает, что правительство Словакии никогда не делало и не сделает никакого шага, который бы ставил под угрозу членство в Евросоюзе", — сказал он.
Ранее премьер говорил, что активисты прокиевской организации, которая проводит в Словакии протесты, связаны с иностранными экспертами. Они также имеют отношение к событиям в Грузии и Майдану на Украине, пояснил Фицо. Он предупреждал, что во время антиправительственных акций могут попытаться свергнуть действующее в Словакии правительство. Активисты, в свою очередь, утверждали, что у них таких планов нет, отмечая, что хотят лишь мирным способом выразить свое несогласие с политикой Фицо.