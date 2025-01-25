https://ria.ru/20250125/diplomy-1995436651.html
Названа самая популярная специальность у выпускников московских вузов
Названа самая популярная специальность у выпускников московских вузов - РИА Новости, 25.01.2025
Названа самая популярная специальность у выпускников московских вузов
Дипломы о высшем образовании в Москве в 2024 году получили 194,8 тысячи молодых специалистов, наиболее популярными у выпускников остаются экономика и... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T09:02:00+03:00
2025-01-25T09:02:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Дипломы о высшем образовании в Москве в 2024 году получили 194,8 тысячи молодых специалистов, наиболее популярными у выпускников остаются экономика и юриспруденция, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития. "В 2024 году дипломы о высшем образовании в столице получили 194,8 тысячи молодых специалистов… Дипломы столичных вузов по направлению "экономика и менеджмент" получили 52,3 тысячи человек, "юриспруденция" – 31,7 тысячи. Это в общей сложности 43% от всех выпускников. При этом, несмотря на безоговорочное лидерство, доля этих специальностей за последние пять лет снизилась на 7,9% пункта. Это связано с новыми тенденциями на рынке труда, где более востребованы специалисты ИТ-сектора и инновационных дисциплин, которые появляются вместе с передовыми технологиями", - рассказали в пресс-службе. Число выпускников по направлению "ИТ и математика" за пять лет выросло в 1,6 раза и достигло почти 20 тысяч человек, или более 10% от общего числа. Третье по популярности место заняла группа "инженерные и технические науки". На протяжении последних лет наблюдается восстановление интереса молодежи к этим профессиям, в 2024 году дипломы по этому профилю получили 23 тысячи человек, отметили в пресс-службе департамента.
https://ria.ru/20250125/rossija-1995433984.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
Названа самая популярная специальность у выпускников московских вузов
Экономика стала самой популярной специальностью у выпускников московских вузов
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Дипломы о высшем образовании в Москве в 2024 году получили 194,8 тысячи молодых специалистов, наиболее популярными у выпускников остаются экономика и юриспруденция, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента экономической политики и развития.
"В 2024 году дипломы о высшем образовании в столице получили 194,8 тысячи молодых специалистов… Дипломы столичных вузов по направлению "экономика и менеджмент" получили 52,3 тысячи человек, "юриспруденция" – 31,7 тысячи. Это в общей сложности 43% от всех выпускников. При этом, несмотря на безоговорочное лидерство, доля этих специальностей за последние пять лет снизилась на 7,9% пункта. Это связано с новыми тенденциями на рынке труда, где более востребованы специалисты ИТ-сектора и инновационных дисциплин, которые появляются вместе с передовыми технологиями", - рассказали в пресс-службе.
Число выпускников по направлению "ИТ и математика" за пять лет выросло в 1,6 раза и достигло почти 20 тысяч человек, или более 10% от общего числа. Третье по популярности место заняла группа "инженерные и технические науки". На протяжении последних лет наблюдается восстановление интереса молодежи к этим профессиям, в 2024 году дипломы по этому профилю получили 23 тысячи человек, отметили в пресс-службе департамента.