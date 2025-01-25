https://ria.ru/20250125/a23-1995442993.html

Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади

Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади - РИА Новости, 25.01.2025

Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади

Крупнейший в мире айсберг А23а начал сокращаться вследствие таяния, за год он прошёл примерно 1400 километров и потерял примерно 9% площади, сообщила РИА... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-25T10:12:00+03:00

2025-01-25T10:12:00+03:00

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наука

россия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а начал сокращаться вследствие таяния, за год он прошёл примерно 1400 километров и потерял примерно 9% площади, сообщила РИА Новости главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук. "Крупнейший в мире айсберг А23а продолжает свой дрейф примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия. Заметно, что в последнее время размер айсберга начал сокращаться вследствие таяния, за время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года, он потерял около 9% от своей площади", - сказала Солощук. По ее словам, А23а зарекомендовал себя достаточно прочным, его форма способствует устойчивости перед волнами и непогодой. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1400 километров, отметила Солощук. Самый большой на планете айсберг А23а, по площади почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.

https://ria.ru/20250125/a23-1995442124.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

наука, россия