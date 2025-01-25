https://ria.ru/20250125/a23-1995442993.html
Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади
Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади - РИА Новости, 25.01.2025
Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади
Крупнейший в мире айсберг А23а начал сокращаться вследствие таяния, за год он прошёл примерно 1400 километров и потерял примерно 9% площади, сообщила РИА... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:12:00+03:00
2025-01-25T10:12:00+03:00
2025-01-25T10:16:00+03:00
наука
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912585948_267:0:2897:1479_1920x0_80_0_0_2e02661877812998e5cb22201694a283.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а начал сокращаться вследствие таяния, за год он прошёл примерно 1400 километров и потерял примерно 9% площади, сообщила РИА Новости главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук. "Крупнейший в мире айсберг А23а продолжает свой дрейф примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия. Заметно, что в последнее время размер айсберга начал сокращаться вследствие таяния, за время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года, он потерял около 9% от своей площади", - сказала Солощук. По ее словам, А23а зарекомендовал себя достаточно прочным, его форма способствует устойчивости перед волнами и непогодой. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1400 километров, отметила Солощук. Самый большой на планете айсберг А23а, по площади почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.
https://ria.ru/20250125/a23-1995442124.html
https://ria.ru/20250124/cnn-1995257613.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912585948_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_49d4dffb0612a3e34006388ba5cc4553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наука, россия
Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади
Крупнейший в мире айсберг А23а за год потерял девять процентов площади
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а начал сокращаться вследствие таяния, за год он прошёл примерно 1400 километров и потерял примерно 9% площади, сообщила РИА Новости главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук.
"Крупнейший в мире айсберг А23а продолжает свой дрейф примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия. Заметно, что в последнее время размер айсберга начал сокращаться вследствие таяния, за время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года, он потерял около 9% от своей площади", - сказала Солощук.
По ее словам, А23а зарекомендовал себя достаточно прочным, его форма способствует устойчивости перед волнами и непогодой. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1400 километров, отметила Солощук.
Самый большой на планете айсберг А23а, по площади почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург
, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.