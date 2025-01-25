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Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади - РИА Новости, 25.01.2025
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10:12 25.01.2025 (обновлено: 10:16 25.01.2025)
https://ria.ru/20250125/a23-1995442993.html
Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади
Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади - РИА Новости, 25.01.2025
Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади
Крупнейший в мире айсберг А23а начал сокращаться вследствие таяния, за год он прошёл примерно 1400 километров и потерял примерно 9% площади, сообщила РИА... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:12:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а начал сокращаться вследствие таяния, за год он прошёл примерно 1400 километров и потерял примерно 9% площади, сообщила РИА Новости главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук. "Крупнейший в мире айсберг А23а продолжает свой дрейф примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия. Заметно, что в последнее время размер айсберга начал сокращаться вследствие таяния, за время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года, он потерял около 9% от своей площади", - сказала Солощук. По ее словам, А23а зарекомендовал себя достаточно прочным, его форма способствует устойчивости перед волнами и непогодой. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1400 километров, отметила Солощук. Самый большой на планете айсберг А23а, по площади почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.
https://ria.ru/20250125/a23-1995442124.html
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наука, россия
Наука, Россия
Крупнейший в мире айсберг за год потерял девять процентов площади

Крупнейший в мире айсберг А23а за год потерял девять процентов площади

© Фото : РоскосмосСпутниковый снимок российского гидрометеорологического КА "Метеор-М" айсберга А23а в открытых водах Южного океана
Спутниковый снимок российского гидрометеорологического КА Метеор-М айсберга А23а в открытых водах Южного океана - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
© Фото : Роскосмос
Спутниковый снимок российского гидрометеорологического КА "Метеор-М" айсберга А23а в открытых водах Южного океана
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а начал сокращаться вследствие таяния, за год он прошёл примерно 1400 километров и потерял примерно 9% площади, сообщила РИА Новости главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук.
"Крупнейший в мире айсберг А23а продолжает свой дрейф примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия. Заметно, что в последнее время размер айсберга начал сокращаться вследствие таяния, за время дрейфа по чистой воде с ноября 2023 года, он потерял около 9% от своей площади", - сказала Солощук.
Спутниковый снимок айсберга А23 - РИА Новости, 1920, 25.01.2025
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По ее словам, А23а зарекомендовал себя достаточно прочным, его форма способствует устойчивости перед волнами и непогодой. За 2024 год А23а преодолел путь длиной примерно в 1400 километров, отметила Солощук.
Самый большой на планете айсберг А23а, по площади почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.
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