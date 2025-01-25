https://ria.ru/20250125/a23-1995442124.html
Крупнейший айсберг сменил направление и может пройти мимо Южной Георгии
Крупнейший айсберг сменил направление и может пройти мимо Южной Георгии - РИА Новости, 25.01.2025
Крупнейший айсберг сменил направление и может пройти мимо Южной Георгии
Крупнейший в мире айсберг А23а движется примерно в 300 километрах от британского острова Южная Георгия, он сменил направление и дрейфует западнее острова,... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-25T10:09:00+03:00
2025-01-25T10:09:00+03:00
2025-01-25T10:15:00+03:00
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а движется примерно в 300 километрах от британского острова Южная Георгия, он сменил направление и дрейфует западнее острова, поэтому столкновение может не произойти, сообщила РИА Новости главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук. Ранее газета Daily Mail сообщила, что самый крупный в мире айсберг А23а может столкнуться с британским заморским островом Южная Георгия, расположенным в южной Атлантике. “В первые две недели 2025 года айсберг действительно двигался в направлении острова Южная Георгия. Однако в последнюю неделю, в период с 15 по 23 января 2025 года, А23а сменил направление и стал отступать на запад, что хорошо видно на спутниковых снимках. Дальнейшая траектория его движения будет зависеть от ветра и течений в этой части океана, но он вполне может пройти мимо острова”, - сказала Солощук. Она уточнила, что сейчас айсберг движется примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия. Солощук отметила, что в середине 2024 года А23а схожим образом приближался к архипелагу Южные Оркнейские острова, однако траектория его движения прошла на расстоянии около 140 километров к северо-западу от острова. “Район острова Южная Георгия, где в настоящее время дрейфует А23а, привык к подобным "гостям". Акваторию возле острова иногда называют "аллея айсбергов", так как именно сюда зачастую ледяные глыбы, отколовшиеся от ледяного купола Антарктиды, выносит из круговорота Уэделла”, - добавила эксперт. По её словам, однажды были опасения, что айсберги А68 и А76 также прижмет к острову Южная Георгия и их обломки существенно изменят условия в прибрежной полосе, но они продрейфовали мимо, и столкновения не произошло. Самый большой на планете айсберг А23а, по площади почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он “проснулся” и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.
https://ria.ru/20240626/otkrytie-1955483807.html
https://ria.ru/20240316/arktika-1933326965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
антарктида, санкт-петербург, наука
Антарктида, Санкт-Петербург, Наука
Крупнейший айсберг сменил направление и может пройти мимо Южной Георгии
Крупнейший айсберг А23а сменил направление и может пройти мимо Южной Георгии
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Крупнейший в мире айсберг А23а движется примерно в 300 километрах от британского острова Южная Георгия, он сменил направление и дрейфует западнее острова, поэтому столкновение может не произойти, сообщила РИА Новости главный специалист ледовой и гидрометеорологической информации Арктического и антарктического научно-исследовательского института Полина Солощук.
Ранее газета Daily Mail сообщила, что самый крупный в мире айсберг А23а может столкнуться с британским заморским островом Южная Георгия, расположенным в южной Атлантике.
“В первые две недели 2025 года айсберг действительно двигался в направлении острова Южная Георгия. Однако в последнюю неделю, в период с 15 по 23 января 2025 года, А23а сменил направление и стал отступать на запад, что хорошо видно на спутниковых снимках. Дальнейшая траектория его движения будет зависеть от ветра и течений в этой части океана, но он вполне может пройти мимо острова”, - сказала Солощук.
Она уточнила, что сейчас айсберг движется примерно в 300 километрах от острова Южная Георгия.
Солощук отметила, что в середине 2024 года А23а схожим образом приближался к архипелагу Южные Оркнейские острова, однако траектория его движения прошла на расстоянии около 140 километров к северо-западу от острова.
“Район острова Южная Георгия, где в настоящее время дрейфует А23а, привык к подобным "гостям". Акваторию возле острова иногда называют "аллея айсбергов", так как именно сюда зачастую ледяные глыбы, отколовшиеся от ледяного купола Антарктиды
, выносит из круговорота Уэделла”, - добавила эксперт.
По её словам, однажды были опасения, что айсберги А68 и А76 также прижмет к острову Южная Георгия и их обломки существенно изменят условия в прибрежной полосе, но они продрейфовали мимо, и столкновения не произошло.
Самый большой на планете айсберг А23а, по площади почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург
, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он “проснулся” и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.