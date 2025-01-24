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В Раде сделали заявление об отстранении Зеленского от власти - РИА Новости, 24.01.2025
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02:01 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/zelenskiy-1995237050.html
В Раде сделали заявление об отстранении Зеленского от власти
В Раде сделали заявление об отстранении Зеленского от власти - РИА Новости, 24.01.2025
В Раде сделали заявление об отстранении Зеленского от власти
Владимир Зеленский должен быть отстранен от власти из-за ухудшающегося психического здоровья, такое мнение в своем Telegram-канале депутат Верховной рады... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T02:01:00+03:00
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в мире
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владимир зеленский
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дональд трамп
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен быть отстранен от власти из-за ухудшающегося психического здоровья, такое мнение в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья", — считает парламентарий.По словам депутата, заявления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что западные партнеры Украины обманули Киев с вступлением в НАТО, вызвано постепенным ухудшением психического здоровья главы киевского режима."У меня только один ответ. Он безумен. Сумасшедший. И живет в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чем не был виноват", — написал Дубинский.У Зеленского, считает он, сейчас можно наблюдать признаки нервного срыва, при котором "поврежденная психика подменяет реальность для самоуспокоения".Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
https://ria.ru/20250123/medvedev-1995208004.html
https://ria.ru/20250123/zelenskiy-1995136211.html
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в мире, украина, давос, киев, владимир зеленский, александр дубинский, дональд трамп, верховная рада украины
В мире, Украина, Давос, Киев, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины
В Раде сделали заявление об отстранении Зеленского от власти

Дубинский: Зеленский должен быть отстранен от власти по состоянию здоровья

© Getty Images / NurPhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Getty Images / NurPhoto
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский должен быть отстранен от власти из-за ухудшающегося психического здоровья, такое мнение в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
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"Зеленский — неадекватен. Он должен быть освидетельствован врачами и отстранен от власти по состоянию здоровья", — считает парламентарий.
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По словам депутата, заявления Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе о том, что западные партнеры Украины обманули Киев с вступлением в НАТО, вызвано постепенным ухудшением психического здоровья главы киевского режима.
"У меня только один ответ. Он безумен. Сумасшедший. И живет в выдуманной реальности, которая меняется так, чтобы он ни в чем не был виноват", — написал Дубинский.
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Зеленский сделал заявление о переговорах с Россией
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У Зеленского, считает он, сейчас можно наблюдать признаки нервного срыва, при котором "поврежденная психика подменяет реальность для самоуспокоения".
Во вторник Зеленский, выступая на экономическом форуме в Давосе, заискивал перед новым президентом США Дональдом Трампом, но при этом пугал им европейские страны. Глава киевского режима также усомнился, что представители Евросоюза будут присутствовать на переговорах по Украине, заявив, что не уверен в намерении президента Трампа вести диалог с Россией вместе с ЕС.
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В миреУкраинаДавосКиевВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийДональд ТрампВерховная Рада Украины
 
 
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