https://ria.ru/20250124/wildberries-1995316284.html

Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким

Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким - РИА Новости, 24.01.2025

Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким

Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:28:00+03:00

2025-01-24T13:28:00+03:00

2025-01-24T13:28:00+03:00

великий новгород

новгородская область

андрей никитин (политик)

wildberries

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким. В пятницу глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким приехала в Великий Новгород. Вместе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным она посетила Новгородскую техническую школу, где прошла встреча с предпринимателями-участниками проекта "Платформа роста". "Wildberries не будет превращаться в "Ягодки", но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях", - сказала Ким, отвечая на вопрос предпринимателя по поводу возможной русификации названия компании. Маркетплейс Wildberries подавал заявку на регистрацию бренда "Ягодки" в 2022 году.

https://ria.ru/20241029/wildberries-1980623463.html

великий новгород

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великий новгород, новгородская область, андрей никитин (политик), wildberries