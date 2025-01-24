https://ria.ru/20250124/wildberries-1995316284.html
Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким
Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким - РИА Новости, 24.01.2025
Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким
Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:28:00+03:00
2025-01-24T13:28:00+03:00
2025-01-24T13:28:00+03:00
великий новгород
новгородская область
андрей никитин (политик)
wildberries
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким. В пятницу глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким приехала в Великий Новгород. Вместе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным она посетила Новгородскую техническую школу, где прошла встреча с предпринимателями-участниками проекта "Платформа роста". "Wildberries не будет превращаться в "Ягодки", но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях", - сказала Ким, отвечая на вопрос предпринимателя по поводу возможной русификации названия компании. Маркетплейс Wildberries подавал заявку на регистрацию бренда "Ягодки" в 2022 году.
https://ria.ru/20241029/wildberries-1980623463.html
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великий новгород, новгородская область, андрей никитин (политик), wildberries
Великий Новгород, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Wildberries
Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким
Татьяна Ким: Wildberries не превратится в "Ягодки", но бренд зарегистрирован