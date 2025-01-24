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Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким - РИА Новости, 24.01.2025
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13:28 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/wildberries-1995316284.html
Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким
Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким - РИА Новости, 24.01.2025
Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким
Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:28:00+03:00
2025-01-24T13:28:00+03:00
великий новгород
новгородская область
андрей никитин (политик)
wildberries
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким. В пятницу глава объединенной компании Wildberries &amp; Russ Татьяна Ким приехала в Великий Новгород. Вместе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным она посетила Новгородскую техническую школу, где прошла встреча с предпринимателями-участниками проекта "Платформа роста". "Wildberries не будет превращаться в "Ягодки", но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях", - сказала Ким, отвечая на вопрос предпринимателя по поводу возможной русификации названия компании. Маркетплейс Wildberries подавал заявку на регистрацию бренда "Ягодки" в 2022 году.
https://ria.ru/20241029/wildberries-1980623463.html
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великий новгород, новгородская область, андрей никитин (политик), wildberries
Великий Новгород, Новгородская область, Андрей Никитин (политик), Wildberries
Wildberries не превратится в "Ягодки", заявила Ким

Татьяна Ким: Wildberries не превратится в "Ягодки", но бренд зарегистрирован

© РИА Новости / Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкОдин из пунктов выдачи заказов Wildberries
Один из пунктов выдачи заказов Wildberries - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Ирина Алтухова
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Один из пунктов выдачи заказов Wildberries. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Wildberries не превратится в "Ягодки", но новый бренд зарегистрирован и будет использован, заявила основательница компании Татьяна Ким.
В пятницу глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким приехала в Великий Новгород. Вместе с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным она посетила Новгородскую техническую школу, где прошла встреча с предпринимателями-участниками проекта "Платформа роста".
"Wildberries не будет превращаться в "Ягодки", но мы зарегистрировали этот бренд и точно будем его использовать в определенных целях", - сказала Ким, отвечая на вопрос предпринимателя по поводу возможной русификации названия компании.
Маркетплейс Wildberries подавал заявку на регистрацию бренда "Ягодки" в 2022 году.
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Великий НовгородНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Wildberries
 
 
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