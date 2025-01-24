Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ВЦИОМ: 78,1% опрошенных россиян доверяют Путину
Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Восемь из десяти (78,1%) опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, 75,2% одобряют его деятельность, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Согласно данным, опубликованным на сайте ВЦИОМ, Путину доверяют 78,1% респондентов, недоверие выразили 17,7% опрошенных. Главе кабмина Михаилу Мишустину доверяют 61,3% россиян, не доверяют - 19,9%.
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Одобряют работу президента 75.2%, не одобряют - 15,4% респондентов. Работу председателя правительства РФ одобряют 52% россиян, неодобрение высказали 11,1%.
Кроме того, на вопрос, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,3% респондентов назвали "Единую Россию", 10,1% - ЛДПР, 10,4% - КПРФ, 6,2% - "Новые люди", 4,1% - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду". Также 10,5% опрошенных россиян указали непарламентские партии, при этом 12,4% заявили, что вовсе не стали бы участвовать в выборах.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 13 по 19 января среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
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