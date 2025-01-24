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ВС России уничтожили украинскую ДРГ в кременских лесах, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:18 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/voennye-1995253647.html
ВС России уничтожили украинскую ДРГ в кременских лесах, сообщил Марочко
ВС России уничтожили украинскую ДРГ в кременских лесах, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России уничтожили украинскую ДРГ в кременских лесах, сообщил Марочко
Российские силы выявили и разбили украинскую диверсионно-разведывательную группу, боевики которой, переодевшись в форму ВС РФ, пытались проникнуть на... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T08:18:00+03:00
2025-01-24T08:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Российские силы выявили и разбили украинскую диверсионно-разведывательную группу, боевики которой, переодевшись в форму ВС РФ, пытались проникнуть на подконтрольную российским силам территорию в кременских лесах, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Благодаря грамотным действиям опытной разведгруппы было установлено, что это украинская ДРГ, которая, переодевшись в форменную одежду российского образца, пыталась проникнуть на подконтрольную ВС РФ территорию. В ходе стрелкового боя трое диверсантов уничтожены на месте", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Он добавил, что еще один боевик, несмотря на оказание медпомощи, позже скончался. "Остальным удалось скрыться", - сказал Марочко. Эксперт уточнил, что покинувшие позиции боевики были ранены.
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андрей марочко, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
ВС России уничтожили украинскую ДРГ в кременских лесах, сообщил Марочко

Марочко: ВС России уничтожили переодетых диверсантов ВСУ в кременских лесах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Российские силы выявили и разбили украинскую диверсионно-разведывательную группу, боевики которой, переодевшись в форму ВС РФ, пытались проникнуть на подконтрольную российским силам территорию в кременских лесах, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
«
"Благодаря грамотным действиям опытной разведгруппы было установлено, что это украинская ДРГ, которая, переодевшись в форменную одежду российского образца, пыталась проникнуть на подконтрольную ВС РФ территорию. В ходе стрелкового боя трое диверсантов уничтожены на месте", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные.
Он добавил, что еще один боевик, несмотря на оказание медпомощи, позже скончался.
"Остальным удалось скрыться", - сказал Марочко.
Эксперт уточнил, что покинувшие позиции боевики были ранены.
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Специальная военная операция на УкраинеАндрей МарочкоВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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