https://ria.ru/20250124/voennye-1995253647.html

ВС России уничтожили украинскую ДРГ в кременских лесах, сообщил Марочко

ВС России уничтожили украинскую ДРГ в кременских лесах, сообщил Марочко - РИА Новости, 24.01.2025

ВС России уничтожили украинскую ДРГ в кременских лесах, сообщил Марочко

Российские силы выявили и разбили украинскую диверсионно-разведывательную группу, боевики которой, переодевшись в форму ВС РФ, пытались проникнуть на... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T08:18:00+03:00

2025-01-24T08:18:00+03:00

2025-01-24T08:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

андрей марочко

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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Российские силы выявили и разбили украинскую диверсионно-разведывательную группу, боевики которой, переодевшись в форму ВС РФ, пытались проникнуть на подконтрольную российским силам территорию в кременских лесах, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "Благодаря грамотным действиям опытной разведгруппы было установлено, что это украинская ДРГ, которая, переодевшись в форменную одежду российского образца, пыталась проникнуть на подконтрольную ВС РФ территорию. В ходе стрелкового боя трое диверсантов уничтожены на месте", - рассказал Марочко, ссылаясь на свои источники и разведданные. Он добавил, что еще один боевик, несмотря на оказание медпомощи, позже скончался. "Остальным удалось скрыться", - сказал Марочко. Эксперт уточнил, что покинувшие позиции боевики были ранены.

https://ria.ru/20240316/spetsoperatsiya-1933398392.html

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Варвара Скокшина

андрей марочко, вооруженные силы рф, россия, украина