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Участники и инвалиды ВОВ в Кузбассе получат региональные выплаты - РИА Новости, 24.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
05:52 24.01.2025 (обновлено: 06:01 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/veterany-1995245396.html
Участники и инвалиды ВОВ в Кузбассе получат региональные выплаты
Участники и инвалиды ВОВ в Кузбассе получат региональные выплаты - РИА Новости, 24.01.2025
Участники и инвалиды ВОВ в Кузбассе получат региональные выплаты
Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы инвалидов, а также ветераны и супруги погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:52:00+03:00
2025-01-24T06:01:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
кемеровская область
илья середюк
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
ленинград
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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы инвалидов, а также ветераны и супруги погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Кузбассе получат дополнительные региональные выплаты к юбилею Победы, сообщил на внеочередной сессии областного парламента губернатор Кемеровской области Илья Середюк.В парламенте Кузбасса прошла внеочередная сессия, на которой глава региона объявил о дополнительной единовременной выплате к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона напомнил, что президент РФ Владимир Путин в связи с 80-летием Победы подписал Указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей - по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения - по 55 тысяч рублей."Мы приняли решение об оказании дополнительной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны из регионального бюджета. Помимо федеральных выплат участники и инвалиды войны получат по 20 тысяч рублей. Ветераны и супруги погибших инвалидов и участников войны – по 5 тысяч рублей", – сказал Илья Середюк.Также, по словам главы региона, в Кузбассе обследовали жилищно-бытовые условия 3150 ветеранов войны, членов семей погибших и умерших участников войны."Тем, кому необходимо, сделан ремонт. Проведена диспансеризация ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов и инвалидов войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и несовершеннолетних узников концлагерей - 4109 человек. Еще 394 кузбассовца пройдут диспансеризацию в начале текущего года", - добавил губернатор.
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общество, кемеровская область, илья середюк, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, россия, ленинград, владимир путин
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Кемеровская область, Илья Середюк, Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Ленинград, Владимир Путин
Участники и инвалиды ВОВ в Кузбассе получат региональные выплаты

Участники и инвалиды ВОВ в Кузбассе получат дополнительные региональные выплаты

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРублевые купюры
Рублевые купюры - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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КЕМЕРОВО, 24 янв – РИА Новости. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, вдовы инвалидов, а также ветераны и супруги погибших инвалидов и участников Великой Отечественной войны в Кузбассе получат дополнительные региональные выплаты к юбилею Победы, сообщил на внеочередной сессии областного парламента губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
В парламенте Кузбасса прошла внеочередная сессия, на которой глава региона объявил о дополнительной единовременной выплате к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Глава региона напомнил, что президент РФ Владимир Путин в связи с 80-летием Победы подписал Указ о единовременных выплатах фронтовикам и вдовам фронтовиков, а также малолетним узникам концлагерей - по 80 тысяч рублей. Труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда, совершеннолетним узникам концлагерей и тем, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения - по 55 тысяч рублей.
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"Мы приняли решение об оказании дополнительной материальной помощи ветеранам Великой Отечественной войны из регионального бюджета. Помимо федеральных выплат участники и инвалиды войны получат по 20 тысяч рублей. Ветераны и супруги погибших инвалидов и участников войны – по 5 тысяч рублей", – сказал Илья Середюк.
Также, по словам главы региона, в Кузбассе обследовали жилищно-бытовые условия 3150 ветеранов войны, членов семей погибших и умерших участников войны.
"Тем, кому необходимо, сделан ремонт. Проведена диспансеризация ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, вдов ветеранов и инвалидов войны, лиц, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и несовершеннолетних узников концлагерей - 4109 человек. Еще 394 кузбассовца пройдут диспансеризацию в начале текущего года", - добавил губернатор.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОбществоКемеровская областьИлья СередюкВеликая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияЛенинградВладимир Путин
 
 
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