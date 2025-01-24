https://ria.ru/20250124/turtsiya-1995359171.html

Турция подтвердила поддержку дипломатических инициатив по Украине

Турция подтвердила поддержку дипломатических инициатив по Украине - РИА Новости, 24.01.2025

Турция подтвердила поддержку дипломатических инициатив по Украине

Турция готова поддерживать дипломатические инициативы по Украине, это единственный путь к урегулированию конфликта, заявил глава МИД Хакан Фидан. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:07:00+03:00

2025-01-24T17:07:00+03:00

2025-01-24T17:07:00+03:00

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АНКАРА, 24 янв – РИА Новости. Турция готова поддерживать дипломатические инициативы по Украине, это единственный путь к урегулированию конфликта, заявил глава МИД Хакан Фидан. По его словам, украинский конфликт приближается к "переломной точке". "Дипломатия является единственным вариантом для устойчивого и справедливого решения. Мы готовы поддержать инициативы, направленные на оживление переговорного процесса с целью скорейшего прекращения войны", - заявил Фидан на пресс-конференции с главой дипломатии ЕС Каей Каллас. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Турция предлагает выступить посредником в возможных будущих переговорах по урегулированию на Украине. Президент РФ Владимир Путин в июне 2024 года выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. В сентябре 2024 года на ВЭФ Путин заявил, что если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия от них не отказывалась, но такие переговоры будут проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.

https://ria.ru/20250121/peregovory-1994765754.html

https://ria.ru/20250124/peskov-1995300611.html

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