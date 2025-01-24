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Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области - РИА Новости, 24.01.2025
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22:08 24.01.2025 (обновлено: 22:39 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tsentr-1995409000.html
Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области
Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области - РИА Новости, 24.01.2025
Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области
Самый большой молодежный многофункциональный центр открылся в Новгородской области в городе Старая Русса после капремонта, сообщил губернатор Андрей Никитин в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T22:08:00+03:00
2025-01-24T22:39:00+03:00
общество
новгородская область
старая русса
старорусский район
андрей никитин (политик)
россия
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Самый большой молодежный многофункциональный центр открылся в Новгородской области в городе Старая Русса после капремонта, сообщил губернатор Андрей Никитин в своем Telegram-канале. Как уточняет пресс-служба правительства региона, в молодежном центре появилась медиастудия, студии вокала, театрального мастерства и неформальных молодежных объединений, звукозаписи, игры на ударных инструментах, хореографии и танца. Также здесь функционирует Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи. В обновленном пространстве теперь работает и местное отделение "Движения первых", а также семейный многофункциональный центр. Площадь нового центра - 3,7 тысячи квадратных метров. На капитальный ремонт потрачено почти 170 миллионов рублей. "Сегодня в Старой Руссе открыли самый большой молодежный центр в регионе! Очень рад, что у молодых ребят Старорусского района появилась своя точка притяжения... Провести масштабный капремонт удалось благодаря программе комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для молодых" Росмолодежи и пилотному проекту, направленному на стимулирование рождаемости", - сообщил Никитин. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров по видеосвязи поздравил участников мероприятия с открытием. "И здесь, на новгородской земле, в следующем году откроются уже три центра... Благодарю правительство региона и лично губернатора Андрея Никитина за чуткое отношение к потребностям молодых людей и всестороннюю поддержку молодежных инициатив", - приводит пресс-служба правительства региона слова Гурова. Никитин уточнил, что в этом году благодаря победе Новгородской области в конкурсе "Регион для молодых" также начнется ремонт в Молодежном центре имени В.Н. Огонькова в Боровичах.
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общество, новгородская область, старая русса, старорусский район, андрей никитин (политик), россия
Общество, Новгородская область, Старая Русса, Старорусский район, Андрей Никитин (политик), Россия
Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области

В новгородской Старой Руссе открылся самый большой молодежный центр в регионе

© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области.Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области
Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области.
Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Самый большой молодежный многофункциональный центр открылся в Новгородской области в городе Старая Русса после капремонта, сообщил губернатор Андрей Никитин в своем Telegram-канале.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, в молодежном центре появилась медиастудия, студии вокала, театрального мастерства и неформальных молодежных объединений, звукозаписи, игры на ударных инструментах, хореографии и танца. Также здесь функционирует Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи. В обновленном пространстве теперь работает и местное отделение "Движения первых", а также семейный многофункциональный центр. Площадь нового центра - 3,7 тысячи квадратных метров. На капитальный ремонт потрачено почти 170 миллионов рублей.
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской областиСамый большой молодежный центр открылся в Новгородской области
Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Новгородской области
Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области
"Сегодня в Старой Руссе открыли самый большой молодежный центр в регионе! Очень рад, что у молодых ребят Старорусского района появилась своя точка притяжения... Провести масштабный капремонт удалось благодаря программе комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для молодых" Росмолодежи и пилотному проекту, направленному на стимулирование рождаемости", - сообщил Никитин.
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров по видеосвязи поздравил участников мероприятия с открытием.
"И здесь, на новгородской земле, в следующем году откроются уже три центра... Благодарю правительство региона и лично губернатора Андрея Никитина за чуткое отношение к потребностям молодых людей и всестороннюю поддержку молодежных инициатив", - приводит пресс-служба правительства региона слова Гурова.
Никитин уточнил, что в этом году благодаря победе Новгородской области в конкурсе "Регион для молодых" также начнется ремонт в Молодежном центре имени В.Н. Огонькова в Боровичах.
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ОбществоНовгородская областьСтарая РуссаСтарорусский районАндрей Никитин (политик)Россия
 
 
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