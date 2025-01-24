https://ria.ru/20250124/tsentr-1995409000.html

Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области

Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области - РИА Новости, 24.01.2025

Самый большой молодежный центр открылся в Новгородской области

Самый большой молодежный многофункциональный центр открылся в Новгородской области в городе Старая Русса после капремонта, сообщил губернатор Андрей Никитин в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T22:08:00+03:00

2025-01-24T22:08:00+03:00

2025-01-24T22:39:00+03:00

общество

новгородская область

старая русса

старорусский район

андрей никитин (политик)

россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 янв - РИА Новости. Самый большой молодежный многофункциональный центр открылся в Новгородской области в городе Старая Русса после капремонта, сообщил губернатор Андрей Никитин в своем Telegram-канале. Как уточняет пресс-служба правительства региона, в молодежном центре появилась медиастудия, студии вокала, театрального мастерства и неформальных молодежных объединений, звукозаписи, игры на ударных инструментах, хореографии и танца. Также здесь функционирует Центр допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи. В обновленном пространстве теперь работает и местное отделение "Движения первых", а также семейный многофункциональный центр. Площадь нового центра - 3,7 тысячи квадратных метров. На капитальный ремонт потрачено почти 170 миллионов рублей. "Сегодня в Старой Руссе открыли самый большой молодежный центр в регионе! Очень рад, что у молодых ребят Старорусского района появилась своя точка притяжения... Провести масштабный капремонт удалось благодаря программе комплексного развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для молодых" Росмолодежи и пилотному проекту, направленному на стимулирование рождаемости", - сообщил Никитин. Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров по видеосвязи поздравил участников мероприятия с открытием. "И здесь, на новгородской земле, в следующем году откроются уже три центра... Благодарю правительство региона и лично губернатора Андрея Никитина за чуткое отношение к потребностям молодых людей и всестороннюю поддержку молодежных инициатив", - приводит пресс-служба правительства региона слова Гурова. Никитин уточнил, что в этом году благодаря победе Новгородской области в конкурсе "Регион для молодых" также начнется ремонт в Молодежном центре имени В.Н. Огонькова в Боровичах.

https://ria.ru/20250123/deputat-1995153361.html

новгородская область

старая русса

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общество, новгородская область, старая русса, старорусский район, андрей никитин (политик), россия