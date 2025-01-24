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Путин рассказал о своих отношениях с Трампом - РИА Новости, 24.01.2025
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17:44 24.01.2025 (обновлено: 23:31 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995376048.html
Путин рассказал о своих отношениях с Трампом
Путин рассказал о своих отношениях с Трампом - РИА Новости, 24.01.2025
Путин рассказал о своих отношениях с Трампом
Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что у него с... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:44:00+03:00
2025-01-24T23:31:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что у него с американским лидером Дональдом Трампом всегда были деловые, прагматические отношения. Основные заявления — в материале РИА Новости.Об отношениях с США&quot;С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения. И доверительные, я бы сказал&quot;.Об урегулировании конфликта на Украине&quot;Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз: мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания&quot;.Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250124/merkuris-1995327168.html
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Путин о заявлениях Трампа и взаимоотношениях с администрацией США
Путин о возможных контактах с Трампом
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в мире, россия, владимир путин, сша, украина, дональд трамп, юрий ушаков, москва
В мире, Россия, Владимир Путин, США, Украина, Дональд Трамп, Юрий Ушаков, Москва
Путин рассказал о своих отношениях с Трампом

Путин рассказал, что у него с Трампом всегда были деловые отношения

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что у него с американским лидером Дональдом Трампом всегда были деловые, прагматические отношения. Основные заявления — в материале РИА Новости.

Об отношениях с США

«

"С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения. И доверительные, я бы сказал".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе
Владимир Путин
  • Путин заявил о готовности встретиться с Трампом и поговорить спокойно по всем направлениям, которые представляют интерес для России и США;
  • Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта;
  • во время возможной встречи с Трампом лучше опираться на реалии сегодняшнего дня;
  • Путин назвал главу Белого дома умным и прагматичным человеком;
  • с действующей администрацией США у России может быть много точек соприкосновения, в том числе в вопросах экономики;
  • России и США есть о чем поговорить по теме энергетики;
  • Трамп на первом президентском сроке ввел много санкций против России, но Байден "подхватил эстафетную палочку" и вводил еще больше ограничений;
  • прежняя администрация Байдена отказалась от контактов с Россией, но это не вина Москвы;
  • Россия не отказывалась от доллара;
  • администрация Байдена не дала России использовать доллар в качестве расчетной единицы, это решение наносит урон самим США;
  • слишком высокие и слишком низкие цены на нефть вредны и для российской, и для американской экономики;
  • Трамп вряд ли будет принимать решения, которые навредят американской экономике.

В четверг американский лидер заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению боевых действий. В среду Трамп уже угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
"Он это не сказал". На Западе заметили важную деталь в заявлениях Трампа
Вчера, 14:04

Об урегулировании конфликта на Украине

  • Российский лидер согласился с главой Белого дома в том, что если бы тот был переизбран президентом США в 2020 году, кризиса на Украине можно было бы избежать;
  • Россия готова к переговорам по украинской проблематике, но есть вопросы, которые требуют внимания;
  • Путин о переговорах с Украиной: Зеленский их себе запретил;
  • сложно говорить серьезно о переговорах в условиях запрета со стороны Украины;
  • спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить запрет на переговоры;
  • режим в Киеве получает сотни миллиардов от своих спонсоров, "хомячат за обе щеки".
«

"Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз: мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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