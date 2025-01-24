https://ria.ru/20250124/tramp-1995376048.html

Путин рассказал о своих отношениях с Трампом

Путин рассказал о своих отношениях с Трампом - РИА Новости, 24.01.2025

Путин рассказал о своих отношениях с Трампом

Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что у него с... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:44:00+03:00

2025-01-24T17:44:00+03:00

2025-01-24T23:31:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что у него с американским лидером Дональдом Трампом всегда были деловые, прагматические отношения. Основные заявления — в материале РИА Новости.Об отношениях с США"С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения. И доверительные, я бы сказал".Об урегулировании конфликта на Украине"Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз: мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания".Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.

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https://ria.ru/20250124/lavrov-1995366404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о заявлениях Трампа и взаимоотношениях с администрацией США Путин о возможных контактах с Трампом 2025-01-24T17:44 true PT7M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, россия, владимир путин, сша, украина, дональд трамп, юрий ушаков, москва