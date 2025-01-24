Путин рассказал о своих отношениях с Трампом
Путин рассказал, что у него с Трампом всегда были деловые отношения
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал журналисту Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", что у него с американским лидером Дональдом Трампом всегда были деловые, прагматические отношения. Основные заявления — в материале РИА Новости.
Об отношениях с США
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"С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения. И доверительные, я бы сказал".
- Путин заявил о готовности встретиться с Трампом и поговорить спокойно по всем направлениям, которые представляют интерес для России и США;
- Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта;
- во время возможной встречи с Трампом лучше опираться на реалии сегодняшнего дня;
- Путин назвал главу Белого дома умным и прагматичным человеком;
- с действующей администрацией США у России может быть много точек соприкосновения, в том числе в вопросах экономики;
- России и США есть о чем поговорить по теме энергетики;
- Трамп на первом президентском сроке ввел много санкций против России, но Байден "подхватил эстафетную палочку" и вводил еще больше ограничений;
- прежняя администрация Байдена отказалась от контактов с Россией, но это не вина Москвы;
- Россия не отказывалась от доллара;
- администрация Байдена не дала России использовать доллар в качестве расчетной единицы, это решение наносит урон самим США;
- слишком высокие и слишком низкие цены на нефть вредны и для российской, и для американской экономики;
- Трамп вряд ли будет принимать решения, которые навредят американской экономике.
В четверг американский лидер заявил, что намерен попросить ОПЕК снизить цены на нефть, чтобы, как он думает, поспособствовать завершению боевых действий. В среду Трамп уже угрожал ввести новые санкции и пошлины, если Москва не прекратит спецоперацию. Хозяин Белого дома призвал немедленно завершить конфликт на Украине, предупредив о возможных негативных последствиях затягивания боевых действий.
Об урегулировании конфликта на Украине
- Российский лидер согласился с главой Белого дома в том, что если бы тот был переизбран президентом США в 2020 году, кризиса на Украине можно было бы избежать;
- Россия готова к переговорам по украинской проблематике, но есть вопросы, которые требуют внимания;
- Путин о переговорах с Украиной: Зеленский их себе запретил;
- сложно говорить серьезно о переговорах в условиях запрета со стороны Украины;
- спонсоры киевского режима должны заставить Зеленского отменить запрет на переговоры;
- режим в Киеве получает сотни миллиардов от своих спонсоров, "хомячат за обе щеки".
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"Мы всегда говорили, хочу подчеркнуть еще раз: мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике, но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания".
Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.