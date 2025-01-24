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Трамп вновь выразил уверенность, что Зеленский готов к переговорам - РИА Новости, 24.01.2025
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00:25 24.01.2025 (обновлено: 00:35 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/tramp-1995232505.html
Трамп вновь выразил уверенность, что Зеленский готов к переговорам
Трамп вновь выразил уверенность, что Зеленский готов к переговорам - РИА Новости, 24.01.2025
Трамп вновь выразил уверенность, что Зеленский готов к переговорам
Президент США Дональд Трамп снова выразил уверенность, что Владимир Зеленский готов к переговорам по завершению конфликта на Украине. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T00:25:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова выразил уверенность, что Владимир Зеленский готов к переговорам по завершению конфликта на Украине. "Он тот, кто хочет вести переговоры для сделки. Он хочет прекратить (конфликт на Украине - ред.)", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме. Американский президент подчеркнул, что Украина уже потеряла множество солдат и добавил, что "было бы здорово" завершить украинский конфликт. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250124/kiev-1995231955.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины
Трамп вновь выразил уверенность, что Зеленский готов к переговорам

Трамп: Зеленский готов к переговорам по завершению конфликта

© AP Photo / Kenny HolstonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Kenny Holston
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп снова выразил уверенность, что Владимир Зеленский готов к переговорам по завершению конфликта на Украине.
"Он тот, кто хочет вести переговоры для сделки. Он хочет прекратить (конфликт на Украине - ред.)", - сообщил Трамп журналистам в Белом доме.
Первая леди Меланья Трамп в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
СМИ: Киев пытался наладить отношения с Трампом необычным способом
00:10
Американский президент подчеркнул, что Украина уже потеряла множество солдат и добавил, что "было бы здорово" завершить украинский конфликт.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп заявил, что получает сигналы о готовности Путина к встрече с ним
00:09
 
В миреУкраинаРоссияМоскваВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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