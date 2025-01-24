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США теперь понимают, что им больше нечего дать Украине, заявил Макгрегор

США теперь понимают, что им больше нечего дать Украине, заявил Макгрегор - РИА Новости, 24.01.2025

США теперь понимают, что им больше нечего дать Украине, заявил Макгрегор

К США пришло понимание, что им "больше нечего дать" Украине, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T04:31:00+03:00

2025-01-24T04:31:00+03:00

2025-01-24T04:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дональд трамп

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. К США пришло понимание, что им "больше нечего дать" Украине, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. Портал War Zone, в свою очередь, сообщал со ссылкой на документ Пентагона, что США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ. "Думаю, теперь есть понимание, что нам особо больше нечего дать Украине. Считаю, что, увы, именно поэтому Украина намерена попытаться мобилизовать 18-летних", - написал Макгрегор на своей странице в соцсети X. По мнению Магрегора, на Украине настало время заключить мир. Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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https://ria.ru/20250119/svo-1994452086.html

https://ria.ru/20250119/ssha-1994424502.html

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