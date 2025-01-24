Рейтинг@Mail.ru
США теперь понимают, что им больше нечего дать Украине, заявил Макгрегор - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:31 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/ssha-1995242521.html
США теперь понимают, что им больше нечего дать Украине, заявил Макгрегор
США теперь понимают, что им больше нечего дать Украине, заявил Макгрегор - РИА Новости, 24.01.2025
США теперь понимают, что им больше нечего дать Украине, заявил Макгрегор
К США пришло понимание, что им "больше нечего дать" Украине, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T04:31:00+03:00
2025-01-24T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
джейк салливан
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. К США пришло понимание, что им "больше нечего дать" Украине, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. Портал War Zone, в свою очередь, сообщал со ссылкой на документ Пентагона, что США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ. "Думаю, теперь есть понимание, что нам особо больше нечего дать Украине. Считаю, что, увы, именно поэтому Украина намерена попытаться мобилизовать 18-летних", - написал Макгрегор на своей странице в соцсети X. По мнению Магрегора, на Украине настало время заключить мир. Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250120/putin-1994645860.html
https://ria.ru/20250119/svo-1994452086.html
https://ria.ru/20250119/ssha-1994424502.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, джейк салливан, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джейк Салливан, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США
США теперь понимают, что им больше нечего дать Украине, заявил Макгрегор

Макгрегор: США понимают, что им больше нечего дать Украине

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. К США пришло понимание, что им "больше нечего дать" Украине, заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что Вашингтон изучает вопрос дальнейших поставок оружия Киеву. Портал War Zone, в свою очередь, сообщал со ссылкой на документ Пентагона, что США не успевают производить стволы к дальнобойным гаубицам для Украины из-за слишком высокого спроса на них со стороны ВСУ.
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией
20 января, 16:31
"Думаю, теперь есть понимание, что нам особо больше нечего дать Украине. Считаю, что, увы, именно поэтому Украина намерена попытаться мобилизовать 18-летних", - написал Макгрегор на своей странице в соцсети X.
По мнению Магрегора, на Украине настало время заключить мир.
Ранее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
На Западе указали на важную деталь при разрешении конфликта на Украине
19 января, 10:56
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Нужно изгнать": в США выступили со срочным требованием по России
19 января, 03:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДжейк СалливанВооруженные силы УкраиныНАТОМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала