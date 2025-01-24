https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995375577.html

Спецоперация, 24 января: ВС России взяли под контроль Тимофеевку в ДНР

Спецоперация, 24 января: ВС России взяли под контроль Тимофеевку в ДНР - РИА Новости, 24.01.2025

Спецоперация, 24 января: ВС России взяли под контроль Тимофеевку в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР, ВС РФ нанесли за неделю восемь ударов по военным объектам Украины, ПВО сбила за сутки... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:42:00+03:00

2025-01-24T17:42:00+03:00

2025-01-24T17:42:00+03:00

специальная военная операция на украине

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москва

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владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в ДНР, ВС РФ нанесли за неделю восемь ударов по военным объектам Украины, ПВО сбила за сутки 124 беспилотника над 14 регионами России, в том числе над Москвой. ВС России взяли под контроль Тимофеевку в ДНРПодразделения группировки войск "Центр" взяли под контроль населенный пункт Тимофеевка в Донбассе, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили до 12815 человек, в плен сдались 17 украинских военных. За неделю нанесено восемь групповых ударов по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также объектам военно-промышленного комплекса Украины. Средствами ПВО были сбиты пять управляемых авиабомб Hammer, 17 снарядов РСЗО HIMARS. ВСУ потеряли более 190 военных и три танка на курском направленииПо данным МО РФ, потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 190 человек, уничтожены три танка, из них один Abrams производства США, а также три бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, гаубица М777 производства США, два миномета, станция радиоэлектронной борьбы, шесть пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 54460 военнослужащих и 318 танков. ПВО сбила 124 БПЛА над 14 российскими регионамиРоссийские средства ПВО уничтожили за ночь 37 беспилотников над Брянской областью, 20 - над Рязанской, 17 - над Курской, 17 - над Саратовской, семь - над Ростовской, шесть - над Московской, шесть - над Белгородской, три - над Воронежской, два - над Тульской, два - над Орловской, два - над Липецкой, один - над Крымом и один - над Москвой. С 06.00 до 07.00 мск были сбиты три дрона над Ленинградской областью. Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен немедленноАмериканский президент Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине должен быть завершен "немедленно". Он добавил, что Украина оказалась "опустошена" в результате конфликта. Трамп также выразил уверенность, что мог бы достичь соглашения с президентом РФ Владимиром Путиным по денуклеаризации России и США. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к контакту с Трампом, Москва ждет сигналов и проинформирует о возможном разговоре своевременно. Контракт с Минобороны в 2024 году заключили около 450 тысяч человекКонтракт с Минобороны о прохождении военной службы в 2024 году заключили около 450 тысяч человек, более 40 тысяч россиян вступили в добровольческие формирования и отправились в зону спецоперации, сообщил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что набранные в прошлом году темпы набора должны быть сохранены.

https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995246039.html

https://ria.ru/20250124/gosizmena-1995260023.html

https://ria.ru/20250124/postavki-1994849594.html

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