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ВСУ теряют контроль над войсками из-за РЭБ ВС России, заявил Марочко - РИА Новости, 24.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:08 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995249082.html
ВСУ теряют контроль над войсками из-за РЭБ ВС России, заявил Марочко
ВСУ теряют контроль над войсками из-за РЭБ ВС России, заявил Марочко - РИА Новости, 24.01.2025
ВСУ теряют контроль над войсками из-за РЭБ ВС России, заявил Марочко
Командование ВСУ на линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Терны в ДНР периодически теряет управление войсками из-за воздействия российских... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:08:00+03:00
2025-01-24T07:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Командование ВСУ на линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Терны в ДНР периодически теряет управление войсками из-за воздействия российских средств РЭБ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Четырнадцатого января Минобороны РФ сообщило, что российские военные в результате решительных действий освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР. "По перехваченным данным стало известно о том, что во время боестолкновений на линии боевого соприкосновения в районе Тернов украинское командование периодически теряет управление войсками из-за воздействия средств РЭБ ВС РФ. Это, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на выполнение боевых задач противником и приводит к большим потерям", - заявил РИА Новости Марочко. Он добавил, что в качестве решения проблемы ВСУ надеются обеспечить украинских военных современными средствами связи, которые менее подвержены подавлению сигнала. По мнению Марочко, полученные данные свидетельствует о появлении дефицита у украинских боевиков спутниковых средств связи в этом районе боевых действий.
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995246039.html
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донецкая народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
ВСУ теряют контроль над войсками из-за РЭБ ВС России, заявил Марочко

Марочко: ВСУ теряют контроль над войсками из-за воздействия РЭБ ВС России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Командование ВСУ на линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Терны в ДНР периодически теряет управление войсками из-за воздействия российских средств РЭБ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Четырнадцатого января Минобороны РФ сообщило, что российские военные в результате решительных действий освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко
06:06
"По перехваченным данным стало известно о том, что во время боестолкновений на линии боевого соприкосновения в районе Тернов украинское командование периодически теряет управление войсками из-за воздействия средств РЭБ ВС РФ. Это, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на выполнение боевых задач противником и приводит к большим потерям", - заявил РИА Новости Марочко.
Он добавил, что в качестве решения проблемы ВСУ надеются обеспечить украинских военных современными средствами связи, которые менее подвержены подавлению сигнала.
По мнению Марочко, полученные данные свидетельствует о появлении дефицита у украинских боевиков спутниковых средств связи в этом районе боевых действий.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
ВСУ зажаты в клещи в районе Новой Кругляковки, сообщил Марочко
Вчера, 07:50
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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