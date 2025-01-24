https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995249082.html

ВСУ теряют контроль над войсками из-за РЭБ ВС России, заявил Марочко

ВСУ теряют контроль над войсками из-за РЭБ ВС России, заявил Марочко - РИА Новости, 24.01.2025

ВСУ теряют контроль над войсками из-за РЭБ ВС России, заявил Марочко

Командование ВСУ на линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Терны в ДНР периодически теряет управление войсками из-за воздействия российских... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T07:08:00+03:00

2025-01-24T07:08:00+03:00

2025-01-24T07:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

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андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. Командование ВСУ на линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Терны в ДНР периодически теряет управление войсками из-за воздействия российских средств РЭБ, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. Четырнадцатого января Минобороны РФ сообщило, что российские военные в результате решительных действий освободили населенные пункты Терны и Нескучное в ДНР. "По перехваченным данным стало известно о том, что во время боестолкновений на линии боевого соприкосновения в районе Тернов украинское командование периодически теряет управление войсками из-за воздействия средств РЭБ ВС РФ. Это, в свою очередь, оказывает негативное воздействие на выполнение боевых задач противником и приводит к большим потерям", - заявил РИА Новости Марочко. Он добавил, что в качестве решения проблемы ВСУ надеются обеспечить украинских военных современными средствами связи, которые менее подвержены подавлению сигнала. По мнению Марочко, полученные данные свидетельствует о появлении дефицита у украинских боевиков спутниковых средств связи в этом районе боевых действий.

https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995246039.html

https://ria.ru/20250123/spetsoperatsiya-1995069295.html

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донецкая народная республика, россия, андрей марочко, вооруженные силы украины