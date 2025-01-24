https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995246039.html

ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко

ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко - РИА Новости, 24.01.2025

ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко

ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области в результате успешного продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T06:06:00+03:00

2025-01-24T06:06:00+03:00

2025-01-24T06:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области в результате успешного продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе успешного продвижения наших войск в районе населенного пункта Двуречная и занятием выгодных рубежей и позиций украинские боевики лишились контроля над участком местности между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в так называемую серую зону перешло около 5 гектаров земли, в том числе часть береговой зоны реки Оскол.

https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html

харьковская область

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2025

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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины