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ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:06 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995246039.html
ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко
ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко
ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области в результате успешного продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:06:00+03:00
2025-01-24T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области в результате успешного продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе успешного продвижения наших войск в районе населенного пункта Двуречная и занятием выгодных рубежей и позиций украинские боевики лишились контроля над участком местности между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в так называемую серую зону перешло около 5 гектаров земли, в том числе часть береговой зоны реки Оскол.
https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html
харьковская область
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко

Марочко: ВС России выбили ВСУ с большой территории у Двуречной и Новомлынском

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области в результате успешного продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
"В ходе успешного продвижения наших войск в районе населенного пункта Двуречная и занятием выгодных рубежей и позиций украинские боевики лишились контроля над участком местности между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко добавил, что в так называемую серую зону перешло около 5 гектаров земли, в том числе часть береговой зоны реки Оскол.
Артиллерист - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
ВС России пресекли попытку ВСУ прорваться под Волчанском, заявил Марочко
Вчера, 08:09
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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