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ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко
ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко
ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области в результате успешного продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T06:06:00+03:00
2025-01-24T06:06:00+03:00
2025-01-24T06:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 янв - РИА Новости. ВСУ потеряли большой участок территории в Харьковской области в результате успешного продвижения российских войск, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. "В ходе успешного продвижения наших войск в районе населенного пункта Двуречная и занятием выгодных рубежей и позиций украинские боевики лишились контроля над участком местности между населенными пунктами Двуречная и Новомлынск", - заявил эксперт со ссылкой на свои источники. Марочко добавил, что в так называемую серую зону перешло около 5 гектаров земли, в том числе часть береговой зоны реки Оскол.
https://ria.ru/20250123/volchansk-1995070048.html
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харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России выбили ВСУ у Двуречной и Новомлынском, заявил Марочко
Марочко: ВС России выбили ВСУ с большой территории у Двуречной и Новомлынском