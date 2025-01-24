https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995242372.html
ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино, заявил Рогов
ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино, заявил Рогов
Российские войска продвинулись севернее и западнее села Котлино в ДНР, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие и новые шахты по добыче угля, сообщил РИА... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T04:23:00+03:00
2025-01-24T04:23:00+03:00
2025-01-24T04:23:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Российские войска продвинулись севернее и западнее села Котлино в ДНР, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие и новые шахты по добыче угля, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, также освобождена территория шахты №2. "Наши войска продвинулись севернее Котлино, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие, а также новые шахты по добыче угля западнее населенного пункта", - сказал Рогов. Котлино находится юго-западней Красноармейска (Покровска). Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250123/rogov-1995087197.html
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россия, донецкая народная республика, красноармейск, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Владимир Рогов
ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино, заявил Рогов
Рогов: ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино