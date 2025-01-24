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ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:23 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/spetsoperatsiya-1995242372.html
ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино, заявил Рогов
ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино, заявил Рогов - РИА Новости, 24.01.2025
ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино, заявил Рогов
Российские войска продвинулись севернее и западнее села Котлино в ДНР, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие и новые шахты по добыче угля, сообщил РИА... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T04:23:00+03:00
2025-01-24T04:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
красноармейск
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Российские войска продвинулись севернее и западнее села Котлино в ДНР, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие и новые шахты по добыче угля, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, также освобождена территория шахты №2. "Наши войска продвинулись севернее Котлино, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие, а также новые шахты по добыче угля западнее населенного пункта", - сказал Рогов. Котлино находится юго-западней Красноармейска (Покровска). Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250123/rogov-1995087197.html
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россия
донецкая народная республика
красноармейск
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россия, донецкая народная республика, красноармейск, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Красноармейск, Владимир Рогов
ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино, заявил Рогов

Рогов: ВС России взяли под контроль новые шахты в районе Котлино

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Российские войска продвинулись севернее и западнее села Котлино в ДНР, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие и новые шахты по добыче угля, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Ранее Рогов сообщал, что ВС РФ выбили противника из Котлино, заканчивается зачистка северной части села, также освобождена территория шахты №2.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Рогов назвал слова Зеленского о новых российских регионах подхрюкиванием
Вчера, 10:23
"Наши войска продвинулись севернее Котлино, взяв под контроль крупное сельхозпредприятие, а также новые шахты по добыче угля западнее населенного пункта", - сказал Рогов.
Котлино находится юго-западней Красноармейска (Покровска).
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
Рогов сообщил о начале бегства групп ВСУ из окружения в Великой Новоселке
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКрасноармейскВладимир Рогов
 
 
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