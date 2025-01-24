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Рубио и Рютте обсудили необходимость завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.01.2025
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01:30 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/rubio-1995235840.html
Рубио и Рютте обсудили необходимость завершения конфликта на Украине
Рубио и Рютте обсудили необходимость завершения конфликта на Украине - РИА Новости, 24.01.2025
Рубио и Рютте обсудили необходимость завершения конфликта на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте важность завершения конфликта на Украине и необходимость мирного урегулирования, заявили в... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:30:00+03:00
2025-01-24T01:30:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте важность завершения конфликта на Украине и необходимость мирного урегулирования, заявили в госдепартаменте. "Они обсудили важность прекращения войны России против Украины и необходимость мирного решения", - сообщили в ведомстве. Стороны также согласились с тем, что Евроатлантический и Индо-Тихоокеанский регионы неразрывно связаны, а также с необходимостью более тесного сотрудничества и взаимопонимания между регионами. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995234941.html
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в мире, россия, украина, москва, марко рубио, владимир путин, марк рютте, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Марко Рубио, Владимир Путин, Марк Рютте, Вооруженные силы Украины, НАТО
Рубио и Рютте обсудили необходимость завершения конфликта на Украине

Рубио и Рютте обсудили важность мирного урегулирования конфликта на Украине

© AP Photo / Evan VucciМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с генсеком НАТО Марком Рютте важность завершения конфликта на Украине и необходимость мирного урегулирования, заявили в госдепартаменте.
"Они обсудили важность прекращения войны России против Украины и необходимость мирного решения", - сообщили в ведомстве.
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Стороны также согласились с тем, что Евроатлантический и Индо-Тихоокеанский регионы неразрывно связаны, а также с необходимостью более тесного сотрудничества и взаимопонимания между регионами.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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