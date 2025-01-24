https://ria.ru/20250124/rada-1995337040.html

Зеленский крутится как уж на сковородке, заявил депутат Рады

Зеленский крутится как уж на сковородке, заявил депутат Рады - РИА Новости, 24.01.2025

Зеленский крутится как уж на сковородке, заявил депутат Рады

Президент США Дональд Трамп заставил Владимира Зеленского "крутиться как ужа на сковородке", считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T14:55:00+03:00

2025-01-24T14:55:00+03:00

2025-01-24T14:55:00+03:00

в мире

россия

украина

москва

владимир зеленский

дональд трамп

александр дубинский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/03/1976171519_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7b7d049b46337f97433b92565025b97d.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заставил Владимира Зеленского "крутиться как ужа на сковородке", считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене. Ранее Трамп снова выразил уверенность, что Владимир Зеленский готов к переговорам по завершению конфликта на Украине. Американский президент также подчеркнул, что Украина уже потеряла множество солдат, и добавил, что "было бы здорово" завершить боевые действия. "Трамп - гений пиара, которому никто не осмеливается возразить... (Он - ред.) сказал, что Зеленский готов к сделке - и крутится Зеленский как уж на сковородке, и не может из себя выдавить "нет, не готов" или "нет, не буду говорить с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского. Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным, но потом перечислил условия, которые Москва заранее называла неприемлемыми, в частности возвращение сторон на позиции, которые были на начало российской военной спецоперации в феврале 2022 года. Российский лидер ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против РФ. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.

https://ria.ru/20250124/zelenskiy-1995311658.html

https://ria.ru/20250124/tramp-1995244728.html

россия

украина

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, москва, владимир зеленский, дональд трамп, александр дубинский, верховная рада украины, нато