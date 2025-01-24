Зеленский крутится как уж на сковородке, заявил депутат Рады
Депутат Рады Дубинский: Трамп заставил Зеленского крутиться как уж на сковородке
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заставил Владимира Зеленского "крутиться как ужа на сковородке", считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене.
Ранее Трамп снова выразил уверенность, что Владимир Зеленский готов к переговорам по завершению конфликта на Украине. Американский президент также подчеркнул, что Украина уже потеряла множество солдат, и добавил, что "было бы здорово" завершить боевые действия.
"Трамп - гений пиара, которому никто не осмеливается возразить... (Он - ред.) сказал, что Зеленский готов к сделке - и крутится Зеленский как уж на сковородке, и не может из себя выдавить "нет, не готов" или "нет, не буду говорить с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Дубинского.
Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным, но потом перечислил условия, которые Москва заранее называла неприемлемыми, в частности возвращение сторон на позиции, которые были на начало российской военной спецоперации в феврале 2022 года.
Российский лидер ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Путин упомянул и отмену санкций против РФ.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией.