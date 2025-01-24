https://ria.ru/20250124/putin-1995371736.html
Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов
Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов - РИА Новости, 24.01.2025
Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов
Президент России Владимир Путин позитивно оценил "здоровое соревнование" среди российских вузов и отметил, что это поднимает общий уровень образования в стране. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:22:00+03:00
2025-01-24T17:22:00+03:00
2025-01-24T18:07:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995356066_0:132:3174:1917_1920x0_80_0_0_21c5052b9c8ea582d636487324a5e3f8.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позитивно оценил "здоровое соревнование" среди российских вузов и отметил, что это поднимает общий уровень образования в стране. Президент в пятницу провел заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он отдельно упомянул о позициях МГУ в мире, призвал наращивать работу вуза по продвижению российского образования, русской культуры за рубежом, укреплять связи с иностранными научно-образовательными партнерами. "Чтобы быть сильными на мировой арене, нужно, разумеется, как минимум быть лучшими внутри страны, выдерживать конкуренцию с другими вузами за преподавателей, за талантливых, амбициозных абитуриентов. А такое здоровое соревнование в отечественной высшей школе с каждым годом увеличивается, это очень важно. Кстати, это и очень хорошо, потому что в целом растет уровень образования в стране, оно становится более современным, в большей мере отвечает запросам молодых людей, да и география образования расширяется и улучшается", - заявил Путин. Президент отметил также активное развитие в стране федеральных и национальных исследовательских университетов, появление новых сильных, в том числе негосударственных, вузов.
https://ria.ru/20250124/mgu-1995352594.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995356066_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_4de07d5db31bf262a1274e58cae174a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов
Путин: здоровая конкуренция среди вузов поднимает общий уровень образования