https://ria.ru/20250124/putin-1995371736.html

Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов

Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов - РИА Новости, 24.01.2025

Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов

Президент России Владимир Путин позитивно оценил "здоровое соревнование" среди российских вузов и отметил, что это поднимает общий уровень образования в стране. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T17:22:00+03:00

2025-01-24T17:22:00+03:00

2025-01-24T18:07:00+03:00

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позитивно оценил "здоровое соревнование" среди российских вузов и отметил, что это поднимает общий уровень образования в стране. Президент в пятницу провел заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он отдельно упомянул о позициях МГУ в мире, призвал наращивать работу вуза по продвижению российского образования, русской культуры за рубежом, укреплять связи с иностранными научно-образовательными партнерами. "Чтобы быть сильными на мировой арене, нужно, разумеется, как минимум быть лучшими внутри страны, выдерживать конкуренцию с другими вузами за преподавателей, за талантливых, амбициозных абитуриентов. А такое здоровое соревнование в отечественной высшей школе с каждым годом увеличивается, это очень важно. Кстати, это и очень хорошо, потому что в целом растет уровень образования в стране, оно становится более современным, в большей мере отвечает запросам молодых людей, да и география образования расширяется и улучшается", - заявил Путин. Президент отметил также активное развитие в стране федеральных и национальных исследовательских университетов, появление новых сильных, в том числе негосударственных, вузов.

https://ria.ru/20250124/mgu-1995352594.html

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование