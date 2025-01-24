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Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов - РИА Новости, 24.01.2025
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17:22 24.01.2025 (обновлено: 18:07 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995371736.html
Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов
Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов - РИА Новости, 24.01.2025
Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов
Президент России Владимир Путин позитивно оценил "здоровое соревнование" среди российских вузов и отметил, что это поднимает общий уровень образования в стране. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T17:22:00+03:00
2025-01-24T18:07:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позитивно оценил "здоровое соревнование" среди российских вузов и отметил, что это поднимает общий уровень образования в стране. Президент в пятницу провел заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он отдельно упомянул о позициях МГУ в мире, призвал наращивать работу вуза по продвижению российского образования, русской культуры за рубежом, укреплять связи с иностранными научно-образовательными партнерами. "Чтобы быть сильными на мировой арене, нужно, разумеется, как минимум быть лучшими внутри страны, выдерживать конкуренцию с другими вузами за преподавателей, за талантливых, амбициозных абитуриентов. А такое здоровое соревнование в отечественной высшей школе с каждым годом увеличивается, это очень важно. Кстати, это и очень хорошо, потому что в целом растет уровень образования в стране, оно становится более современным, в большей мере отвечает запросам молодых людей, да и география образования расширяется и улучшается", - заявил Путин. Президент отметил также активное развитие в стране федеральных и национальных исследовательских университетов, появление новых сильных, в том числе негосударственных, вузов.
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин позитивно оценил здоровую конкуренцию среди вузов

Путин: здоровая конкуренция среди вузов поднимает общий уровень образования

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин позитивно оценил "здоровое соревнование" среди российских вузов и отметил, что это поднимает общий уровень образования в стране.
Президент в пятницу провел заседание попечительского совета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Он отдельно упомянул о позициях МГУ в мире, призвал наращивать работу вуза по продвижению российского образования, русской культуры за рубежом, укреплять связи с иностранными научно-образовательными партнерами.
"Чтобы быть сильными на мировой арене, нужно, разумеется, как минимум быть лучшими внутри страны, выдерживать конкуренцию с другими вузами за преподавателей, за талантливых, амбициозных абитуриентов. А такое здоровое соревнование в отечественной высшей школе с каждым годом увеличивается, это очень важно. Кстати, это и очень хорошо, потому что в целом растет уровень образования в стране, оно становится более современным, в большей мере отвечает запросам молодых людей, да и география образования расширяется и улучшается", - заявил Путин.
Президент отметил также активное развитие в стране федеральных и национальных исследовательских университетов, появление новых сильных, в том числе негосударственных, вузов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин призвал МГУ наращивать работу в сфере международного сотрудничества
Вчера, 16:14
 
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