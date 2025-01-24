https://ria.ru/20250124/putin-1995355847.html

Путин призвал МГУ взять ответственность за профразвитие школьных учителей

Путин призвал МГУ взять ответственность за профразвитие школьных учителей - РИА Новости, 24.01.2025

Путин призвал МГУ взять ответственность за профразвитие школьных учителей

Московский государственный университет должен взять на себя ответственность за профессиональное развитие школьных учителей и преподавателей естественных наук... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:26:00+03:00

2025-01-24T16:26:00+03:00

2025-01-24T16:32:00+03:00

общество

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владимир путин

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сн_образование

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет должен взять на себя ответственность за профессиональное развитие школьных учителей и преподавателей естественных наук для вузов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Очевидно, что созданные в МГУ методики должны быть положены в основу подготовки педагогических и научных кадров для всех уровней образования страны. Речь о том, чтобы МГУ взял на себя ответственность за профессиональное развитие школьных учителей, а также преподавателей вузов в области математики и естественных наук", - сказал Путин во время заседания попечительского совета МГУ.

https://ria.ru/20240411/symonds-1939414108.html

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование