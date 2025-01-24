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Путин поручил расширять возможности изучения русского языка для иностранцев - РИА Новости, 24.01.2025
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16:19 24.01.2025 (обновлено: 17:06 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995354770.html
Путин поручил расширять возможности изучения русского языка для иностранцев
Путин поручил расширять возможности изучения русского языка для иностранцев - РИА Новости, 24.01.2025
Путин поручил расширять возможности изучения русского языка для иностранцев
Необходимо расширять возможности для граждан из дружественных стран изучать русский язык и историю, заявил президент Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:19:00+03:00
2025-01-24T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Необходимо расширять возможности для граждан из дружественных стран изучать русский язык и историю, заявил президент Владимир Путин.&quot;На современном этапе необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению делового сотрудничества со многими странами большинства — с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. &lt;...&gt; Нужно и дальше расширять возможности для граждан из дружественных государств изучать русский язык и историю&quot;, — сказал российский лидер.При этом Путин призвал наращивать работу МГУ в сфере международного сотрудничества. По словам главы государства, университет должен оставаться в числе ведущих вузов мира и быть в авангарде науки. "Следует и дальше активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагать им все лучшее, что накопила отечественная система классического образования и в области естественных, и, конечно, гуманитарных наук", — подчеркнул он. Кроме того, российский лидер назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования в мире. Он добавил, что эта миссия требует ответственности.Путин прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, чтобы поздравить студентов с наступающим Татьяниным днем. В ходе посещения МГУ глава государства также вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Кроме того, президент провел заседание попечительского совета МГУ.
https://ria.ru/20250124/mgu-1995354167.html
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владимир путин, россия, азия, африка, в мире, латинская америка, социальный навигатор, сн_образование
Владимир Путин, Россия, Азия, Африка, В мире, Латинская Америка, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил расширять возможности изучения русского языка для иностранцев

Путин призвал расширять возможности иностранцев изучать русский язык и историю

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Необходимо расширять возможности для граждан из дружественных стран изучать русский язык и историю, заявил президент Владимир Путин.
«

"На современном этапе необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению делового сотрудничества со многими странами большинства — с государствами Азии, Африки, Латинской Америки. <...> Нужно и дальше расширять возможности для граждан из дружественных государств изучать русский язык и историю", — сказал российский лидер.

При этом Путин призвал наращивать работу МГУ в сфере международного сотрудничества. По словам главы государства, университет должен оставаться в числе ведущих вузов мира и быть в авангарде науки.
"Следует и дальше активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагать им все лучшее, что накопила отечественная система классического образования и в области естественных, и, конечно, гуманитарных наук", — подчеркнул он.
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин призвал МГУ отстаивать лидерские позиции
16:18
Кроме того, российский лидер назвал зарубежные филиалы МГУ форпостами российского образования в мире. Он добавил, что эта миссия требует ответственности.
Путин прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, чтобы поздравить студентов с наступающим Татьяниным днем. В ходе посещения МГУ глава государства также вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Кроме того, президент провел заседание попечительского совета МГУ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин призвал выстраивать работу МГУ вокруг национальных целей развития
16:11
 
Владимир ПутинРоссияАзияАфрикаВ миреЛатинская АмерикаСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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