https://ria.ru/20250124/putin-1995354255.html
Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин
Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин
Власти РФ должны неукоснительно соблюдать установленные показатели по зарплатам научного и преподавательского состава, это касается всех вузов страны, заявил... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:18:00+03:00
2025-01-24T16:18:00+03:00
2025-01-24T17:10:00+03:00
россия
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владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти РФ должны неукоснительно соблюдать установленные показатели по зарплатам научного и преподавательского состава, это касается всех вузов страны, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества."И руководству МГУ, и руководству правительства необходимо неукоснительно соблюдать все установленные показатели по заработной плате профессорско-преподавательского состава, сотрудников научных коллективов. И, конечно, это касается всех вузов страны, безусловно, это тоже надо иметь в виду", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.
https://ria.ru/20250124/mgu-1995354167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин
Путин: показатели по зарплатам преподавателей должны неукоснительно соблюдать