https://ria.ru/20250124/putin-1995354255.html

Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин

Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025

Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин

Власти РФ должны неукоснительно соблюдать установленные показатели по зарплатам научного и преподавательского состава, это касается всех вузов страны, заявил... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:18:00+03:00

2025-01-24T16:18:00+03:00

2025-01-24T17:10:00+03:00

россия

общество

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сн_образование

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти РФ должны неукоснительно соблюдать установленные показатели по зарплатам научного и преподавательского состава, это касается всех вузов страны, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества."И руководству МГУ, и руководству правительства необходимо неукоснительно соблюдать все установленные показатели по заработной плате профессорско-преподавательского состава, сотрудников научных коллективов. И, конечно, это касается всех вузов страны, безусловно, это тоже надо иметь в виду", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.

https://ria.ru/20250124/mgu-1995354167.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, общество, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование