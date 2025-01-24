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Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
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16:18 24.01.2025 (обновлено: 17:10 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995354255.html
Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин
Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин
Власти РФ должны неукоснительно соблюдать установленные показатели по зарплатам научного и преподавательского состава, это касается всех вузов страны, заявил... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:18:00+03:00
2025-01-24T17:10:00+03:00
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти РФ должны неукоснительно соблюдать установленные показатели по зарплатам научного и преподавательского состава, это касается всех вузов страны, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества."И руководству МГУ, и руководству правительства необходимо неукоснительно соблюдать все установленные показатели по заработной плате профессорско-преподавательского состава, сотрудников научных коллективов. И, конечно, это касается всех вузов страны, безусловно, это тоже надо иметь в виду", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.
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россия, общество, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Показатели по зарплатам преподавателей должны соблюдаться, заявил Путин

Путин: показатели по зарплатам преподавателей должны неукоснительно соблюдать

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время посещения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Власти РФ должны неукоснительно соблюдать установленные показатели по зарплатам научного и преподавательского состава, это касается всех вузов страны, заявил президент России Владимир Путин.
В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества.
"И руководству МГУ, и руководству правительства необходимо неукоснительно соблюдать все установленные показатели по заработной плате профессорско-преподавательского состава, сотрудников научных коллективов. И, конечно, это касается всех вузов страны, безусловно, это тоже надо иметь в виду", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.
Главное здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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