https://ria.ru/20250124/putin-1995351851.html
Путин призвал привлекать иностранных студентов для обучения в России
Путин призвал привлекать иностранных студентов для обучения в России - РИА Новости, 24.01.2025
Путин призвал привлекать иностранных студентов для обучения в России
Надо активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:12:00+03:00
2025-01-24T16:12:00+03:00
2025-01-24T17:09:00+03:00
общество
владимир путин
россия
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:84:3086:1820_1920x0_80_0_0_faad885677221c20053be1a879e99e9c.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Надо активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества."Следует и дальше активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагать им все лучшее, что накопила отечественная система классического образования и в области естественных, и, конечно, гуманитарных наук", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.
https://realty.ria.ru/20250124/putin-1995354534.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969966241_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1eb507a3b3eca8bd2b1981dbf91f86fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Владимир Путин, Россия, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин призвал привлекать иностранных студентов для обучения в России
Путин призвал активно привлекать иностранных студентов для обучения в России