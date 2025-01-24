https://ria.ru/20250124/putin-1995351851.html

Путин призвал привлекать иностранных студентов для обучения в России

Путин призвал привлекать иностранных студентов для обучения в России - РИА Новости, 24.01.2025

Путин призвал привлекать иностранных студентов для обучения в России

Надо активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:12:00+03:00

2025-01-24T16:12:00+03:00

2025-01-24T17:09:00+03:00

общество

владимир путин

россия

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Надо активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, заявил президент России Владимир Путин.В пятницу Путин посещает Московский государственный университет, который 25 января 2025 года будет отмечать 270-летие. Ежегодно 25 января отмечается и День российского студенчества."Следует и дальше активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагать им все лучшее, что накопила отечественная система классического образования и в области естественных, и, конечно, гуманитарных наук", - сказал Путин на заседании попечительского совета МГУ.

https://realty.ria.ru/20250124/putin-1995354534.html

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общество, владимир путин, россия, социальный навигатор, сн_образование