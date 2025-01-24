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Путин поздравил студентов и преподавателей с наступающим Татьяниным днем - РИА Новости, 24.01.2025
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16:09 24.01.2025 (обновлено: 17:07 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/putin-1995351089.html
Путин поздравил студентов и преподавателей с наступающим Татьяниным днем
Путин поздравил студентов и преподавателей с наступающим Татьяниным днем - РИА Новости, 24.01.2025
Путин поздравил студентов и преподавателей с наступающим Татьяниным днем
Президент России Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с наступающим праздником студенчества. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:09:00+03:00
2025-01-24T17:07:00+03:00
россия
общество
владимир путин
день святой великомученицы татьяны и праздник студентов
мгу имени м. в. ломоносова
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с наступающим праздником студенчества.Путин в пятницу прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, чтобы поздравить студентов с наступающим Татьяниным днем. В ходе посещения МГУ глава государства также вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Кроме того, Путин проводит заседание попечительского совета МГУ."Попечительский совет МГУ проводится накануне торжественного знаменательного дня – завтра Московскому университету исполняется 270 лет. По традиции именно дата его основания – день святой Татьяны, 25 января – стал праздником для всего студенчества. Хотел бы поздравить с Татьяниным днем студентов, аспирантов, профессоров, преподавателей – миллионов наших граждан, которые прошли вузовскую школу и трудятся в самых разных областях", - сказал российский лидер.Отдельно президент поздравил с двойным праздником членов попечительского совета, коллектив и студентов МГУ, а также выпускников вуза. "Их всегда отличал высокий профессионализм, чувство братства, гордости за свою альма-матер, за причастность к великому наследию Московского государственного университета", - подчеркнул Путин.-
https://realty.ria.ru/20250124/putin-1995354534.html
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россия, общество, владимир путин, день святой великомученицы татьяны и праздник студентов, мгу имени м. в. ломоносова, социальный навигатор, сн_образование
Россия, Общество, Владимир Путин, День святой великомученицы Татьяны и праздник студентов, МГУ имени М. В. Ломоносова, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поздравил студентов и преподавателей с наступающим Татьяниным днем

Путин в МГУ поздравил студентов и преподавателей с наступающим Татьяниным днем

© Fotolia / Sergey NivensМолодые люди с ноутбуком
Молодые люди с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Fotolia / Sergey Nivens
Молодые люди с ноутбуком. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с наступающим праздником студенчества.
Путин в пятницу прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, чтобы поздравить студентов с наступающим Татьяниным днем. В ходе посещения МГУ глава государства также вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Кроме того, Путин проводит заседание попечительского совета МГУ.
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин: нужно проработать проект создания нового кампуса МГУ
16:19
"Попечительский совет МГУ проводится накануне торжественного знаменательного дня – завтра Московскому университету исполняется 270 лет. По традиции именно дата его основания – день святой Татьяны, 25 января – стал праздником для всего студенчества. Хотел бы поздравить с Татьяниным днем студентов, аспирантов, профессоров, преподавателей – миллионов наших граждан, которые прошли вузовскую школу и трудятся в самых разных областях", - сказал российский лидер.
Отдельно президент поздравил с двойным праздником членов попечительского совета, коллектив и студентов МГУ, а также выпускников вуза. "Их всегда отличал высокий профессионализм, чувство братства, гордости за свою альма-матер, за причастность к великому наследию Московского государственного университета", - подчеркнул Путин.-
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
МГУ играет лидирующую роль в системе высшего образования, заявил Путин
15:52
 
РоссияОбществоВладимир ПутинДень святой великомученицы Татьяны и праздник студентовМГУ имени М. В. ЛомоносоваСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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