https://ria.ru/20250124/putin-1995351089.html

Путин поздравил студентов и преподавателей с наступающим Татьяниным днем

Путин поздравил студентов и преподавателей с наступающим Татьяниным днем - РИА Новости, 24.01.2025

Путин поздравил студентов и преподавателей с наступающим Татьяниным днем

Президент России Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с наступающим праздником студенчества. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:09:00+03:00

2025-01-24T16:09:00+03:00

2025-01-24T17:07:00+03:00

россия

общество

владимир путин

день святой великомученицы татьяны и праздник студентов

мгу имени м. в. ломоносова

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил студентов, аспирантов и преподавателей с наступающим праздником студенчества.Путин в пятницу прибыл в здание Фундаментальной библиотеки Московского государственного университета имени Ломоносова, чтобы поздравить студентов с наступающим Татьяниным днем. В ходе посещения МГУ глава государства также вручил коллективу университета орден "За доблестный труд". Кроме того, Путин проводит заседание попечительского совета МГУ."Попечительский совет МГУ проводится накануне торжественного знаменательного дня – завтра Московскому университету исполняется 270 лет. По традиции именно дата его основания – день святой Татьяны, 25 января – стал праздником для всего студенчества. Хотел бы поздравить с Татьяниным днем студентов, аспирантов, профессоров, преподавателей – миллионов наших граждан, которые прошли вузовскую школу и трудятся в самых разных областях", - сказал российский лидер.Отдельно президент поздравил с двойным праздником членов попечительского совета, коллектив и студентов МГУ, а также выпускников вуза. "Их всегда отличал высокий профессионализм, чувство братства, гордости за свою альма-матер, за причастность к великому наследию Московского государственного университета", - подчеркнул Путин.-

https://realty.ria.ru/20250124/putin-1995354534.html

https://ria.ru/20250124/mgu-1995348919.html

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россия, общество, владимир путин, день святой великомученицы татьяны и праздник студентов, мгу имени м. в. ломоносова, социальный навигатор, сн_образование