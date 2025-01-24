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Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы
Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы - РИА Новости, 24.01.2025
Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев собирается по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-й годовщины... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:13:00+03:00
2025-01-24T15:13:00+03:00
2025-01-24T15:13:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
олимпийские игры
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южная осетия
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алан гаглоев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев собирается по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь южноосетинского президента Наталья Босикова. "Алан Эдуардович получил официальное приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Да, собирается принять участие", - сказала пресс-секретарь агентству. В конце 2024 года помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва направила приглашения на торжества во многие страны и ожидает, что участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы, будет весьма представительным.
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Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы
Президент Южной Осетии Гаглоев планирует приехать в Москву на юбилей Победы