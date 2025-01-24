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Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы - РИА Новости, 24.01.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:13 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/pobeda-1995342174.html
Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы
Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы - РИА Новости, 24.01.2025
Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев собирается по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-й годовщины... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:13:00+03:00
2025-01-24T15:13:00+03:00
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южная осетия
россия
владимир путин
алан гаглоев
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев собирается по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь южноосетинского президента Наталья Босикова. "Алан Эдуардович получил официальное приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Да, собирается принять участие", - сказала пресс-секретарь агентству. В конце 2024 года помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва направила приглашения на торжества во многие страны и ожидает, что участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы, будет весьма представительным.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Олимпийские игры, Москва, Южная Осетия, Россия, Владимир Путин, Алан Гаглоев, Юрий Ушаков, День Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы

Президент Южной Осетии Гаглоев планирует приехать в Москву на юбилей Победы

© Sputnik / Наталья АйриянАлан Гаглоев
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Sputnik / Наталья Айриян
Алан Гаглоев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев собирается по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь южноосетинского президента Наталья Босикова.
"Алан Эдуардович получил официальное приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Да, собирается принять участие", - сказала пресс-секретарь агентству.
В конце 2024 года помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва направила приглашения на торжества во многие страны и ожидает, что участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы, будет весьма представительным.
Встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Палестины Махмудом Аббасом - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Президент Палестины получил приглашение посетить юбилей Победы в Москве
29 ноября 2024, 16:16
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОлимпийские игрыМоскваЮжная ОсетияРоссияВладимир ПутинАлан ГаглоевЮрий УшаковДень Победы80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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