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Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы

Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы - РИА Новости, 24.01.2025

Президент Южной Осетии планирует приехать в Москву на юбилей Победы

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев собирается по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-й годовщины... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:13:00+03:00

2025-01-24T15:13:00+03:00

2025-01-24T15:13:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

олимпийские игры

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южная осетия

россия

владимир путин

алан гаглоев

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев собирается по приглашению российского коллеги Владимира Путина посетить Москву для участия в праздновании 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила РИА Новости пресс-секретарь южноосетинского президента Наталья Босикова. "Алан Эдуардович получил официальное приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина принять участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Да, собирается принять участие", - сказала пресс-секретарь агентству. В конце 2024 года помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Москва направила приглашения на торжества во многие страны и ожидает, что участие в мероприятиях, приуроченных к годовщине Победы, будет весьма представительным.

https://ria.ru/20241129/palestina-1986486343.html

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олимпийские игры, москва, южная осетия, россия, владимир путин, алан гаглоев, юрий ушаков, день победы, 80-летие победы в великой отечественной войне