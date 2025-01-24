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Путин наградил вице-губернатора Петербурга Пиотровского орденом Дружбы - РИА Новости, 24.01.2025
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21:29 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/orden-1995406217.html
Путин наградил вице-губернатора Петербурга Пиотровского орденом Дружбы
Путин наградил вице-губернатора Петербурга Пиотровского орденом Дружбы - РИА Новости, 24.01.2025
Путин наградил вице-губернатора Петербурга Пиотровского орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы вице-губернатора Санкт-Петербурга, сына главы Эрмитажа Бориса Пиотровского. РИА Новости, 24.01.2025
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россия
санкт-петербург
борис пиотровский
владимир путин
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы вице-губернатора Санкт-Петербурга, сына главы Эрмитажа Бориса Пиотровского. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить… Орденом Дружбы Пиотровского Бориса Михайловича - вице-губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в указе президента России. Борис Пиотровский является сыном гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
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россия, санкт-петербург, борис пиотровский, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Россия, Санкт-Петербург, Борис Пиотровский, Владимир Путин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
Путин наградил вице-губернатора Петербурга Пиотровского орденом Дружбы

Путин наградил сына главы Эрмитажа Бориса Пиотровского орденом Дружбы

© Фото предоставлено пресс-службой комитета по культуре правительства Санкт-ПетербургаВице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Фото предоставлено пресс-службой комитета по культуре правительства Санкт-Петербурга
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы вице-губернатора Санкт-Петербурга, сына главы Эрмитажа Бориса Пиотровского.
"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить… Орденом Дружбы Пиотровского Бориса Михайловича - вице-губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в указе президента России.
Борис Пиотровский является сыном гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
Аскар Акаев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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РоссияСанкт-ПетербургБорис ПиотровскийВладимир ПутинМихаил ПиотровскийГосударственный Эрмитаж
 
 
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