https://ria.ru/20250124/orden-1995406217.html
Путин наградил вице-губернатора Петербурга Пиотровского орденом Дружбы
Путин наградил вице-губернатора Петербурга Пиотровского орденом Дружбы - РИА Новости, 24.01.2025
Путин наградил вице-губернатора Петербурга Пиотровского орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы вице-губернатора Санкт-Петербурга, сына главы Эрмитажа Бориса Пиотровского. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T21:29:00+03:00
2025-01-24T21:29:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил Орденом Дружбы вице-губернатора Санкт-Петербурга, сына главы Эрмитажа Бориса Пиотровского. "За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить… Орденом Дружбы Пиотровского Бориса Михайловича - вице-губернатора Санкт-Петербурга", - говорится в указе президента России. Борис Пиотровский является сыном гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского.
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россия, санкт-петербург, борис пиотровский, владимир путин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
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Путин наградил вице-губернатора Петербурга Пиотровского орденом Дружбы
Путин наградил сына главы Эрмитажа Бориса Пиотровского орденом Дружбы