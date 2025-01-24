Певец Хосе Кура рассказал о своих чувствах при посещении России
Аргентинский певец Хосе Кура заявил, что ощутил в России единение и любовь
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАргентинский оперный певец Хосе Кура во время Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Аргентинский оперный певец Хосе Кура во время Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Аргентинский оперный певец Хосе Кура заявил, что ощутил в России настоящее братство, любовь и дружбу.
© Анастасия Мельникова Хибла Герзмава, Хосе Кура и Кармен Санторо на пресс-конференции в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
© Анастасия Мельникова
Хибла Герзмава, Хосе Кура и Кармен Санторо на пресс-конференции в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
"Первое, что меня впечатлило - когда вы приезжаете в Россию из другой страны, то знаете, что приезжаете в страну, которая находится в состоянии боевых действий, и не знаете, с чем столкнетесь", - сказал Кура на пресс-конференции, посвященной закрытию международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
По словам мастера, он был поражен тем количеством любви, дружбы, единения, которые здесь встретил. "Я был много раз в России, и это первый раз, когда я ощутил настоящее сильное братство", - добавил певец.
Хибла Герзмава пожелала лауреатам прекрасного звучания и замечательного гала-концерта, посвященного закрытию смотра.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГала-концерт закрытия международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Гала-концерт закрытия международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
"Я очень счастлива, что у меня есть мой дом - Театр Станиславского и Немировича-Данченко, и что сегодня мы смогли провести потрясающий, очень интересный конкурс. Я очень счастлива, что я сегодня могу пригласить высокое жюри. Это очень важно", - подчеркнула создатель и художественный руководитель конкурса.
Мероприятие проходило в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ) с 14 по 24 января. Хосе Кура был членом жюри.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
На конкурс поступили 978 заявки из 23 стран. Среди них Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Австрия, Италия, Израиль, Китай, Турция, ЮАР, Южная Корея. Среди 68 участников были 42 вокалиста и 26 концертмейстеров, которые желали побороться за три первых премии, Гран-при и специальные награды.
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