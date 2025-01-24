https://ria.ru/20250124/muzyka-1995402813.html

Певец Хосе Кура рассказал о своих чувствах при посещении России

Певец Хосе Кура рассказал о своих чувствах при посещении России - РИА Новости, 24.01.2025

Певец Хосе Кура рассказал о своих чувствах при посещении России

Аргентинский оперный певец Хосе Кура заявил, что ощутил в России настоящее братство, любовь и дружбу. РИА Новости, 24.01.2025

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Аргентинский оперный певец Хосе Кура заявил, что ощутил в России настоящее братство, любовь и дружбу. "Первое, что меня впечатлило - когда вы приезжаете в Россию из другой страны, то знаете, что приезжаете в страну, которая находится в состоянии боевых действий, и не знаете, с чем столкнетесь", - сказал Кура на пресс-конференции, посвященной закрытию международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. По словам мастера, он был поражен тем количеством любви, дружбы, единения, которые здесь встретил. "Я был много раз в России, и это первый раз, когда я ощутил настоящее сильное братство", - добавил певец. Хибла Герзмава пожелала лауреатам прекрасного звучания и замечательного гала-концерта, посвященного закрытию смотра. "Я очень счастлива, что у меня есть мой дом - Театр Станиславского и Немировича-Данченко, и что сегодня мы смогли провести потрясающий, очень интересный конкурс. Я очень счастлива, что я сегодня могу пригласить высокое жюри. Это очень важно", - подчеркнула создатель и художественный руководитель конкурса. Мероприятие проходило в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ) с 14 по 24 января. Хосе Кура был членом жюри. На конкурс поступили 978 заявки из 23 стран. Среди них Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Австрия, Италия, Израиль, Китай, Турция, ЮАР, Южная Корея. Среди 68 участников были 42 вокалиста и 26 концертмейстеров, которые желали побороться за три первых премии, Гран-при и специальные награды.

https://ria.ru/20250114/gerzmava-1993723198.html

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Мария Селиванова

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