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Певец Хосе Кура рассказал о своих чувствах при посещении России - РИА Новости, 24.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:12 24.01.2025 (обновлено: 23:53 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/muzyka-1995402813.html
Певец Хосе Кура рассказал о своих чувствах при посещении России
Певец Хосе Кура рассказал о своих чувствах при посещении России - РИА Новости, 24.01.2025
Певец Хосе Кура рассказал о своих чувствах при посещении России
Аргентинский оперный певец Хосе Кура заявил, что ощутил в России настоящее братство, любовь и дружбу. РИА Новости, 24.01.2025
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Аргентинский оперный певец Хосе Кура заявил, что ощутил в России настоящее братство, любовь и дружбу. "Первое, что меня впечатлило - когда вы приезжаете в Россию из другой страны, то знаете, что приезжаете в страну, которая находится в состоянии боевых действий, и не знаете, с чем столкнетесь", - сказал Кура на пресс-конференции, посвященной закрытию международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава. По словам мастера, он был поражен тем количеством любви, дружбы, единения, которые здесь встретил. "Я был много раз в России, и это первый раз, когда я ощутил настоящее сильное братство", - добавил певец. Хибла Герзмава пожелала лауреатам прекрасного звучания и замечательного гала-концерта, посвященного закрытию смотра. "Я очень счастлива, что у меня есть мой дом - Театр Станиславского и Немировича-Данченко, и что сегодня мы смогли провести потрясающий, очень интересный конкурс. Я очень счастлива, что я сегодня могу пригласить высокое жюри. Это очень важно", - подчеркнула создатель и художественный руководитель конкурса. Мероприятие проходило в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ) с 14 по 24 января. Хосе Кура был членом жюри. На конкурс поступили 978 заявки из 23 стран. Среди них Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Австрия, Италия, Израиль, Китай, Турция, ЮАР, Южная Корея. Среди 68 участников были 42 вокалиста и 26 концертмейстеров, которые желали побороться за три первых премии, Гран-при и специальные награды.
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Культура, Новости культуры, Культура, Россия, Хибла Герзмава, Музыка, Знаменитости, что посмотреть , Абхазия, Театр, Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
Певец Хосе Кура рассказал о своих чувствах при посещении России

Аргентинский певец Хосе Кура заявил, что ощутил в России единение и любовь

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАргентинский оперный певец Хосе Кура во время Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Аргентинский оперный певец Хосе Кура во время Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Аргентинский оперный певец Хосе Кура во время Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Аргентинский оперный певец Хосе Кура заявил, что ощутил в России настоящее братство, любовь и дружбу.
© Анастасия Мельникова Хибла Герзмава, Хосе Кура и Кармен Санторо на пресс-конференции в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
Хибла Герзмава, Хосе Кура и Кармен Санторо на пресс-конференции в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© Анастасия Мельникова
Хибла Герзмава, Хосе Кура и Кармен Санторо на пресс-конференции в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко
"Первое, что меня впечатлило - когда вы приезжаете в Россию из другой страны, то знаете, что приезжаете в страну, которая находится в состоянии боевых действий, и не знаете, с чем столкнетесь", - сказал Кура на пресс-конференции, посвященной закрытию международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
По словам мастера, он был поражен тем количеством любви, дружбы, единения, которые здесь встретил. "Я был много раз в России, и это первый раз, когда я ощутил настоящее сильное братство", - добавил певец.
Хибла Герзмава пожелала лауреатам прекрасного звучания и замечательного гала-концерта, посвященного закрытию смотра.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкГала-концерт закрытия международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Гала-концерт закрытия международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Гала-концерт закрытия международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
"Я очень счастлива, что у меня есть мой дом - Театр Станиславского и Немировича-Данченко, и что сегодня мы смогли провести потрясающий, очень интересный конкурс. Я очень счастлива, что я сегодня могу пригласить высокое жюри. Это очень важно", - подчеркнула создатель и художественный руководитель конкурса.
Мероприятие проходило в Московском академическом музыкальном театре имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ) с 14 по 24 января. Хосе Кура был членом жюри.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гала-концерт в честь открытия Международного конкурса вокалистов и концертмейстеров Хиблы Герзмава
На конкурс поступили 978 заявки из 23 стран. Среди них Абхазия, Белоруссия, Казахстан, Австрия, Италия, Израиль, Китай, Турция, ЮАР, Южная Корея. Среди 68 участников были 42 вокалиста и 26 концертмейстеров, которые желали побороться за три первых премии, Гран-при и специальные награды.
Хибла Герзмава - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
В Москве прошел гала-концерт с участием мировых звезд оперы
14 января, 19:57
 
КультураНовости культурыКультураРоссияХибла ГерзмаваМузыкаЗнаменитостичто посмотретьАбхазияТеатрМузыкальный театр имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко
 
 
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