https://ria.ru/20250124/minoborony-1995249981.html

Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА

Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025

Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА

Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 121 дрон ВСУ над различными российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T07:25:00+03:00

2025-01-24T07:25:00+03:00

2025-01-24T09:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

липецкая область

москва

вооруженные силы украины

александр гусев (губернатор)

павел малков

брянская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238798_0:0:3098:1743_1920x0_80_0_0_74fd1148e547596d816560f722acc18b.jpg

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 121 дрон ВСУ над различными российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в заявлении.Ведомство уточнило, что 37 беспилотников сбили над территорией Брянской области, еще 20 дронов уничтожили в Рязанской области. Кроме того, в Саратовской и Курской областях ликвидировали по 17 БПЛА. Семь беспилотников уничтожили в Ростовской и Московской области, по шесть сбили в Московской и Белгородской областях соответственно, добавило Минобороны. Помимо этого, три беспилотных летальных аппарата сбили в Воронежской области, еще по два в Тульской, Орловской и Липецкой областях.Также в Крыму и Москве сбили по одному дрону.По словам воронежского губернатора Александра Гусева, в одном из многоквартирных домов БПЛА повредили остекление нескольких квартир. В Рязани, как сообщил глава региона Павел Малков, загорелся частный дом, пожар удалось ликвидировать.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20250122/energodar-1994989821.html

https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994554292.html

россия

липецкая область

москва

брянская область

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, липецкая область, москва, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), павел малков, брянская область, белгородская область