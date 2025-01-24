Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА
Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 121 БПЛА ВСУ над территорией России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 121 дрон ВСУ над различными российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в заявлении.
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Ведомство уточнило, что 37 беспилотников сбили над территорией Брянской области, еще 20 дронов уничтожили в Рязанской области. Кроме того, в Саратовской и Курской областях ликвидировали по 17 БПЛА. Семь беспилотников уничтожили в Ростовской и Московской области, по шесть сбили в Московской и Белгородской областях соответственно, добавило Минобороны. Помимо этого, три беспилотных летальных аппарата сбили в Воронежской области, еще по два в Тульской, Орловской и Липецкой областях.Также в Крыму и Москве сбили по одному дрону.
По словам воронежского губернатора Александра Гусева, в одном из многоквартирных домов БПЛА повредили остекление нескольких квартир. В Рязани, как сообщил глава региона Павел Малков, загорелся частный дом, пожар удалось ликвидировать.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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