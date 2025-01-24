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Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:25 24.01.2025 (обновлено: 09:08 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/minoborony-1995249981.html
Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА
Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА - РИА Новости, 24.01.2025
Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА
Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 121 дрон ВСУ над различными российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T07:25:00+03:00
2025-01-24T09:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
липецкая область
москва
вооруженные силы украины
александр гусев (губернатор)
павел малков
брянская область
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 121 дрон ВСУ над различными российскими регионами, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в заявлении.Ведомство уточнило, что 37 беспилотников сбили над территорией Брянской области, еще 20 дронов уничтожили в Рязанской области. Кроме того, в Саратовской и Курской областях ликвидировали по 17 БПЛА. Семь беспилотников уничтожили в Ростовской и Московской области, по шесть сбили в Московской и Белгородской областях соответственно, добавило Минобороны. Помимо этого, три беспилотных летальных аппарата сбили в Воронежской области, еще по два в Тульской, Орловской и Липецкой областях.Также в Крыму и Москве сбили по одному дрону.По словам воронежского губернатора Александра Гусева, в одном из многоквартирных домов БПЛА повредили остекление нескольких квартир. В Рязани, как сообщил глава региона Павел Малков, загорелся частный дом, пожар удалось ликвидировать.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250122/energodar-1994989821.html
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россия, липецкая область, москва, вооруженные силы украины, александр гусев (губернатор), павел малков, брянская область, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Липецкая область, Москва, Вооруженные силы Украины, Александр Гусев (губернатор), Павел Малков, Брянская область, Белгородская область
Над территорией России за ночь сбили 121 украинский БПЛА

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 121 БПЛА ВСУ над территорией России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Российские системы противовоздушной обороны уничтожили 121 дрон ВСУ над различными российскими регионами, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат", — говорится в заявлении.
Энергодар - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
ВСУ атаковали Энергодар беспилотниками
22 января, 15:16
Ведомство уточнило, что 37 беспилотников сбили над территорией Брянской области, еще 20 дронов уничтожили в Рязанской области. Кроме того, в Саратовской и Курской областях ликвидировали по 17 БПЛА. Семь беспилотников уничтожили в Ростовской и Московской области, по шесть сбили в Московской и Белгородской областях соответственно, добавило Минобороны. Помимо этого, три беспилотных летальных аппарата сбили в Воронежской области, еще по два в Тульской, Орловской и Липецкой областях.Также в Крыму и Москве сбили по одному дрону.
По словам воронежского губернатора Александра Гусева, в одном из многоквартирных домов БПЛА повредили остекление нескольких квартир. В Рязани, как сообщил глава региона Павел Малков, загорелся частный дом, пожар удалось ликвидировать.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать российские регионы. Чаще всех под ударами оказываются приграничные области — Белгородская, Курская, Брянская, а также Крым.
В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛипецкая областьМоскваВооруженные силы УкраиныАлександр Гусев (губернатор)Павел МалковБрянская областьБелгородская область
 
 
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