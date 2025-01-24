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МГУ играет лидирующую роль в системе высшего образования, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
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15:52 24.01.2025 (обновлено: 16:14 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/mgu-1995348919.html
МГУ играет лидирующую роль в системе высшего образования, заявил Путин
МГУ играет лидирующую роль в системе высшего образования, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025
МГУ играет лидирующую роль в системе высшего образования, заявил Путин
Московский государственный университет играет лидирующую роль во всей системе российского высшего образования и задает вектор ее развития, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:52:00+03:00
2025-01-24T16:14:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет играет лидирующую роль во всей системе российского высшего образования и задает вектор ее развития, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня МГУ также играет лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования, задает общий вектор ее развития, работы во благо Отечества", - сказал Путин на церемонии награждения коллектива университета. Он добавил, что для сотрудников университета, его студентов, аспираторов и воспитанников это огромная честь и еще большая ответственность. "Поэтому так важно обязательно приумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей, выпускников университета. Надо быть требовательным и к себе, к своему труду, сохраняя лучшие традиции и фундаментальное образование, сберегая наследие предшественников, постоянно идти вперед, в своих совершениях и замыслах действовать на опережение, учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире", - подчеркнул президент. Путин указал на то, что на протяжении всей 270-летней истории Московский университет был сердцем отечественного образования: здесь набирали силы передовые идеи и совершались блестящие научные открытия. Президент также назвал показательным тот факт, что половина отечественных нобелевских лауреатов учились или работали в МГУ.
https://ria.ru/20250124/putin-1995346476.html
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
МГУ играет лидирующую роль в системе высшего образования, заявил Путин

Путин: МГУ задает вектор развития всей системе высшего образования

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗдание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет играет лидирующую роль во всей системе российского высшего образования и задает вектор ее развития, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня МГУ также играет лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования, задает общий вектор ее развития, работы во благо Отечества", - сказал Путин на церемонии награждения коллектива университета.
Путин вместе с ректором МГУ Садовничим посетил музей истории университета - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин посетил музей истории МГУ
15:36
Он добавил, что для сотрудников университета, его студентов, аспираторов и воспитанников это огромная честь и еще большая ответственность.
"Поэтому так важно обязательно приумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей, выпускников университета. Надо быть требовательным и к себе, к своему труду, сохраняя лучшие традиции и фундаментальное образование, сберегая наследие предшественников, постоянно идти вперед, в своих совершениях и замыслах действовать на опережение, учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире", - подчеркнул президент.
Путин указал на то, что на протяжении всей 270-летней истории Московский университет был сердцем отечественного образования: здесь набирали силы передовые идеи и совершались блестящие научные открытия. Президент также назвал показательным тот факт, что половина отечественных нобелевских лауреатов учились или работали в МГУ.
Президент РФ Владимир Путин и ректор МГУ Виктор Садовничий на церемонии вручения коллективу Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова ордена За доблестный труд - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин вручил коллективу МГУ орден "За доблестный труд"
15:37
 
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