https://ria.ru/20250124/mgu-1995348919.html

МГУ играет лидирующую роль в системе высшего образования, заявил Путин

МГУ играет лидирующую роль в системе высшего образования, заявил Путин - РИА Новости, 24.01.2025

МГУ играет лидирующую роль в системе высшего образования, заявил Путин

Московский государственный университет играет лидирующую роль во всей системе российского высшего образования и задает вектор ее развития, заявил президент РФ... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:52:00+03:00

2025-01-24T15:52:00+03:00

2025-01-24T16:14:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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сн_образование

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет играет лидирующую роль во всей системе российского высшего образования и задает вектор ее развития, заявил президент РФ Владимир Путин. "Сегодня МГУ также играет лидирующую, системообразующую роль во всей системе отечественного высшего образования, задает общий вектор ее развития, работы во благо Отечества", - сказал Путин на церемонии награждения коллектива университета. Он добавил, что для сотрудников университета, его студентов, аспираторов и воспитанников это огромная честь и еще большая ответственность. "Поэтому так важно обязательно приумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей, выпускников университета. Надо быть требовательным и к себе, к своему труду, сохраняя лучшие традиции и фундаментальное образование, сберегая наследие предшественников, постоянно идти вперед, в своих совершениях и замыслах действовать на опережение, учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире", - подчеркнул президент. Путин указал на то, что на протяжении всей 270-летней истории Московский университет был сердцем отечественного образования: здесь набирали силы передовые идеи и совершались блестящие научные открытия. Президент также назвал показательным тот факт, что половина отечественных нобелевских лауреатов учились или работали в МГУ.

https://ria.ru/20250124/putin-1995346476.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование