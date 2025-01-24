https://ria.ru/20250124/mgu-1995345938.html

Путин назвал МГУ главной кузницей кадров

Путин назвал МГУ главной кузницей кадров - РИА Новости, 24.01.2025

Путин назвал МГУ главной кузницей кадров

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен и дальше оставаться главной кузницей кадров России и при их подготовке учитывать... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:33:00+03:00

2025-01-24T15:33:00+03:00

2025-01-24T16:30:00+03:00

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен и дальше оставаться главной кузницей кадров России и при их подготовке учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу приехал в МГУ накануне 270-летия вуза. Глава государства в этот день вручил коллективу университета орден "За доблестный труд"."МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия", - сказал Путин на церемонии награждения коллектива университета.Как подчеркнул президент, важно преумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей, выпускников университета."Надо быть требовательным и к себе, к своему труду, сохраняя лучшие традиции фундаментального образования, сберегая наследие предшественников, постоянно идти вперед; в своих свершениях и замыслах действовать на опережение, учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире", - добавил он.

https://ria.ru/20250124/mgu-1995348919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование