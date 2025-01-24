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Путин назвал МГУ главной кузницей кадров - РИА Новости, 24.01.2025
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15:33 24.01.2025 (обновлено: 16:30 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/mgu-1995345938.html
Путин назвал МГУ главной кузницей кадров
Путин назвал МГУ главной кузницей кадров - РИА Новости, 24.01.2025
Путин назвал МГУ главной кузницей кадров
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен и дальше оставаться главной кузницей кадров России и при их подготовке учитывать... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:33:00+03:00
2025-01-24T16:30:00+03:00
общество
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен и дальше оставаться главной кузницей кадров России и при их подготовке учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу приехал в МГУ накануне 270-летия вуза. Глава государства в этот день вручил коллективу университета орден "За доблестный труд"."МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия", - сказал Путин на церемонии награждения коллектива университета.Как подчеркнул президент, важно преумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей, выпускников университета."Надо быть требовательным и к себе, к своему труду, сохраняя лучшие традиции фундаментального образования, сберегая наследие предшественников, постоянно идти вперед; в своих свершениях и замыслах действовать на опережение, учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире", - добавил он.
https://ria.ru/20250124/mgu-1995348919.html
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин назвал МГУ главной кузницей кадров

Путин: МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен и дальше оставаться главной кузницей кадров России и при их подготовке учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в пятницу приехал в МГУ накануне 270-летия вуза. Глава государства в этот день вручил коллективу университета орден "За доблестный труд".
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
МГУ играет лидирующую роль в системе высшего образования, заявил Путин
15:52
"МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия", - сказал Путин на церемонии награждения коллектива университета.
Как подчеркнул президент, важно преумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей, выпускников университета.
"Надо быть требовательным и к себе, к своему труду, сохраняя лучшие традиции фундаментального образования, сберегая наследие предшественников, постоянно идти вперед; в своих свершениях и замыслах действовать на опережение, учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире", - добавил он.
Путин вместе с ректором МГУ Садовничим посетил музей истории университета - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин посетил музей истории МГУ
15:36
 
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