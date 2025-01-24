https://ria.ru/20250124/mgu-1995345938.html
Путин назвал МГУ главной кузницей кадров
Путин назвал МГУ главной кузницей кадров - РИА Новости, 24.01.2025
Путин назвал МГУ главной кузницей кадров
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен и дальше оставаться главной кузницей кадров России и при их подготовке учитывать... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:33:00+03:00
2025-01-24T15:33:00+03:00
2025-01-24T16:30:00+03:00
общество
россия
владимир путин
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136162_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_f99233ab28649dd4a639b015a81f1340.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен и дальше оставаться главной кузницей кадров России и при их подготовке учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин в пятницу приехал в МГУ накануне 270-летия вуза. Глава государства в этот день вручил коллективу университета орден "За доблестный труд"."МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия", - сказал Путин на церемонии награждения коллектива университета.Как подчеркнул президент, важно преумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей, выпускников университета."Надо быть требовательным и к себе, к своему труду, сохраняя лучшие традиции фундаментального образования, сберегая наследие предшественников, постоянно идти вперед; в своих свершениях и замыслах действовать на опережение, учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире", - добавил он.
https://ria.ru/20250124/mgu-1995348919.html
https://ria.ru/20250124/putin-1995346476.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990136162_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a87d6b5139f68c3be67d6e7b47e093fe.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин назвал МГУ главной кузницей кадров
Путин: МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова должен и дальше оставаться главной кузницей кадров России и при их подготовке учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в пятницу приехал в МГУ накануне 270-летия вуза. Глава государства в этот день вручил коллективу университета орден "За доблестный труд".
"МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия", - сказал Путин на церемонии награждения коллектива университета.
Как подчеркнул президент, важно преумножать достижения предыдущих поколений ученых, преподавателей, выпускников университета.
"Надо быть требовательным и к себе, к своему труду, сохраняя лучшие традиции фундаментального образования, сберегая наследие предшественников, постоянно идти вперед; в своих свершениях и замыслах действовать на опережение, учитывать кардинальные изменения, которые происходят в мире", - добавил он.