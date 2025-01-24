https://ria.ru/20250124/megafon-1995290023.html

В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети

В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети - РИА Новости, 24.01.2025

В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети

Сеть оператора "Мегафон" работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от компании причинам, РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:11:00+03:00

2025-01-24T12:11:00+03:00

2025-01-24T12:11:00+03:00

москва

санкт-петербург

самарское

мегафон

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть оператора "Мегафон" работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от компании причинам, заявили РИА Новости в "Мегафоне". Ранее абоненты "Мегафона" стали сообщать о плохой работе оператора: на 11.57 мск насчитывалось более 5 тысяч жалоб, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей. "Наша сеть работает штатно. Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам", - сообщили в компании.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, санкт-петербург, самарское, мегафон, происшествия