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В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети - РИА Новости, 24.01.2025
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12:11 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/megafon-1995290023.html
В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети
В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети - РИА Новости, 24.01.2025
В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети
Сеть оператора "Мегафон" работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от компании причинам, РИА Новости, 24.01.2025
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москва
санкт-петербург
самарское
мегафон
происшествия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть оператора "Мегафон" работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от компании причинам, заявили РИА Новости в "Мегафоне". Ранее абоненты "Мегафона" стали сообщать о плохой работе оператора: на 11.57 мск насчитывалось более 5 тысяч жалоб, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей. "Наша сеть работает штатно. Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам", - сообщили в компании.
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Москва, Санкт-Петербург, Самарское, Мегафон, Происшествия
В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети

"Мегафон" вернулся к штатной работе после сбоя

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска "Мегафон"
Вывеска Мегафон - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска "Мегафон". Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть оператора "Мегафон" работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от компании причинам, заявили РИА Новости в "Мегафоне".
Ранее абоненты "Мегафона" стали сообщать о плохой работе оператора: на 11.57 мск насчитывалось более 5 тысяч жалоб, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.
"Наша сеть работает штатно. Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам", - сообщили в компании.
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