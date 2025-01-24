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В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети
В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети - РИА Новости, 24.01.2025
В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети
Сеть оператора "Мегафон" работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от компании причинам, РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:11:00+03:00
2025-01-24T12:11:00+03:00
2025-01-24T12:11:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Сеть оператора "Мегафон" работает штатно: возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от компании причинам, заявили РИА Новости в "Мегафоне". Ранее абоненты "Мегафона" стали сообщать о плохой работе оператора: на 11.57 мск насчитывалось более 5 тысяч жалоб, следует из данных сервиса по отслеживанию сбоев "Сбой.рф". Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей. "Наша сеть работает штатно. Возможные проблемы с доступом к отдельным зарубежным интернет-ресурсам происходят по независящим от нас причинам", - сообщили в компании.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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В "Мегафоне прокомментировали сообщения о сбое в сети
"Мегафон" вернулся к штатной работе после сбоя