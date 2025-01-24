https://ria.ru/20250124/megafon-1995284962.html

В работе "Мегафона" произошел сбой

В работе "Мегафона" произошел сбой - РИА Новости, 24.01.2025

В работе "Мегафона" произошел сбой

Абоненты "Мегафона" сообщают о плохой работе оператора: на 11.57 мск насчитывается более 5 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T11:43:00+03:00

2025-01-24T11:43:00+03:00

2025-01-24T12:00:00+03:00

мегафон

происшествия

москва

санкт-петербург

самарское

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 24 Янв - РИА Новости. Абоненты "Мегафона" сообщают о плохой работе оператора: на 11.57 мск насчитывается более 5 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.Ранее в четверг пользователи Рунета уже начали сообщать о плохой работе Telegram, на 11.43 мск мессенджер насчитывает более 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев Downdetector.РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и "Мегафон".

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самарское

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

мегафон, происшествия, москва, санкт-петербург, самарское, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)