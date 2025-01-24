https://ria.ru/20250124/megafon-1995284962.html
В работе "Мегафона" произошел сбой
В работе "Мегафона" произошел сбой - РИА Новости, 24.01.2025
В работе "Мегафона" произошел сбой
Абоненты "Мегафона" сообщают о плохой работе оператора: на 11.57 мск насчитывается более 5 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T11:43:00+03:00
2025-01-24T11:43:00+03:00
2025-01-24T12:00:00+03:00
мегафон
происшествия
москва
санкт-петербург
самарское
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 24 Янв - РИА Новости. Абоненты "Мегафона" сообщают о плохой работе оператора: на 11.57 мск насчитывается более 5 тысяч жалоб, следует из данных детектора по отслеживанию сбоев "Сбой.рф".Больше всего жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской и Новосибирской областей.Ранее в четверг пользователи Рунета уже начали сообщать о плохой работе Telegram, на 11.43 мск мессенджер насчитывает более 1,2 тысячи жалоб, следует из данных детектора по отслеживаю сбоев Downdetector.РИА Новости направило запросы в Роскомнадзор и "Мегафон".
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мегафон, происшествия, москва, санкт-петербург, самарское, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Мегафон, Происшествия, Москва, Санкт-Петербург, Самарское, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В работе "Мегафона" произошел сбой
Пользователи массово жалуются на работу "Мегафона"