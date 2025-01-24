https://ria.ru/20250124/mazut-1995339340.html
РАН представил проект по очищению Черного моря от мазута
РАН представил проект по очищению Черного моря от мазута - РИА Новости, 24.01.2025
РАН представил проект по очищению Черного моря от мазута
Бурые водоросли с ассоциированными бактериями могут помочь очистить Черное море от мазута после крушения танкеров, такое решение предлагают в Мурманском морском РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T15:02:00+03:00
2025-01-24T15:02:00+03:00
2025-01-24T15:02:00+03:00
черное море
керченский пролив
баренцево море
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
российская академия наук
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995327141_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a8d40a714dd9b77f12804b47bfb4c8f5.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бурые водоросли с ассоциированными бактериями могут помочь очистить Черное море от мазута после крушения танкеров, такое решение предлагают в Мурманском морском биологическом институте (ММБИ) РАН, сообщили в пресс-службе АСИ. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Ранее АСИ направило в федеральный оперштаб 12 проектов, которые могут внести вклад в устранение последствий разлива мазута в Черном море. Среди предложенных решений также есть проект ММБИ РАН "Биофильтры - плантации фукусовых водорослей". "Это комплекс методов очистки вод с использованием метаболического потенциала биологических объектов. Суть технологии: после разлива нефтепродуктов водоросли блокируют масляное пятно, не давая ему распростираться, и тут же с помощью бактерий начинают перерабатывать образовавшиеся загрязнения", - сообщили в пресс-службе АСИ. Согласно проекту, в местах разлива мазута предлагается установить вертикальные и горизонтальные канаты с вплетенными в них водорослями. Бактерии, которые живут в растениях, разлагают нефтепродукты, которые затем поглощаются водорослями, тем самым вода в море будет очищаться. "Поглощая нефтепродукты и фильтруя тяжелые металлы, бурые водоросли и живущие на них бактерии не чахнут, а, напротив, прибавляют в весе и даже размножаются. Фукусовые водоросли, которые растут в прибрежных водах Баренцева моря, снабжают микроорганизмы кислородом, повышая их активность на 20‑30%, а те преобразуют углеводороды, способствуя тому, чтобы они были поглощены растительным субстратом", - говорится в сообщении. В релизе уточняется, что решение целесообразно применять уже после сбора и утилизации основной массы мазута. Операционный директор АСИ Георгий Белозеров в четверг на заседании наблюдательного совета АСИ с участием президента РФ Владимира Путина предложил создать механизм финансирования экспериментальных проектов для оперативного реагирования на экологические катастрофы. "Правительство ведет сейчас работу по ликвидации последствий, а наш фокус – на восстановлении экосистемы и разработке технологий, которые в последующем позволят предотвратить подобные инциденты, и так же быстро реагировать на внедрение передовых решений последних разработок науки – для того, чтобы можно было их апробировать в экстренных случаях", - цитируются в релизе слова Белозерова. Он подчеркнул, что важно сделать акцент на создании постоянно работающего механизма с возможностью быстрого финансирования. "Здесь мы особый потенциал видим у компаний, которые могут проявить себя в том числе в рамках стандарта общественного капитала бизнеса", - отметил Белозеров. По его словам, готовых комплексных решений по ликвидации последствий разлива топочного мазута в акватории и на побережье на текущий момент в мире нет. Необходимы новые экспериментальные решения на основе уже имеющихся в разных регионах страны научных разработок. АСИ уже запустило отбор инновационных решений для устранения последствий экологической катастрофы. Заявки на поддержку проектов принимаются на сайте агентства.
https://ria.ru/20250122/krym-1994985675.html
https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html
https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html
https://ria.ru/20250124/mazut-1995322716.html
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Проект по очистке Черного моря от мазута
Мурманские ученые разработали проект, который помог бы очистить Черное море от мазута – для этого предлагают задействовать водоросли с бактериями, сообщили в Агентстве стратегических инициатив. Суть технологии: после разлива нефтепродуктов водоросли блокируют масляное пятно, не давая ему распростираться, и тут же с помощью бактерий начинают перерабатывать образовавшиеся загрязнения
2025-01-24T15:02
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PT0M58S
РИА Новости
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черное море, керченский пролив, баренцево море, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Черное море, Керченский пролив, Баренцево море, Владимир Путин, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Российская академия наук, Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
РАН представил проект по очищению Черного моря от мазута
РАН представил проект, который может помочь очистить Черное море от мазута
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Бурые водоросли с ассоциированными бактериями могут помочь очистить Черное море от мазута после крушения танкеров, такое решение предлагают в Мурманском морском биологическом институте (ММБИ) РАН, сообщили в пресс-службе АСИ
.
В районе Керченского пролива
15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов.
Ранее АСИ
направило в федеральный оперштаб 12 проектов, которые могут внести вклад в устранение последствий разлива мазута в Черном море
. Среди предложенных решений также есть проект ММБИ РАН
"Биофильтры - плантации фукусовых водорослей".
"Это комплекс методов очистки вод с использованием метаболического потенциала биологических объектов. Суть технологии: после разлива нефтепродуктов водоросли блокируют масляное пятно, не давая ему распростираться, и тут же с помощью бактерий начинают перерабатывать образовавшиеся загрязнения", - сообщили в пресс-службе АСИ.
Согласно проекту, в местах разлива мазута предлагается установить вертикальные и горизонтальные канаты с вплетенными в них водорослями. Бактерии, которые живут в растениях, разлагают нефтепродукты, которые затем поглощаются водорослями, тем самым вода в море будет очищаться.
"Поглощая нефтепродукты и фильтруя тяжелые металлы, бурые водоросли и живущие на них бактерии не чахнут, а, напротив, прибавляют в весе и даже размножаются. Фукусовые водоросли, которые растут в прибрежных водах Баренцева моря
, снабжают микроорганизмы кислородом, повышая их активность на 20‑30%, а те преобразуют углеводороды, способствуя тому, чтобы они были поглощены растительным субстратом", - говорится в сообщении.
В релизе уточняется, что решение целесообразно применять уже после сбора и утилизации основной массы мазута.
Операционный директор АСИ Георгий Белозеров в четверг на заседании наблюдательного совета АСИ с участием президента РФ Владимира Путина
предложил создать механизм финансирования экспериментальных проектов для оперативного реагирования на экологические катастрофы.
"Правительство ведет сейчас работу по ликвидации последствий, а наш фокус – на восстановлении экосистемы и разработке технологий, которые в последующем позволят предотвратить подобные инциденты, и так же быстро реагировать на внедрение передовых решений последних разработок науки – для того, чтобы можно было их апробировать в экстренных случаях", - цитируются в релизе слова Белозерова.
Он подчеркнул, что важно сделать акцент на создании постоянно работающего механизма с возможностью быстрого финансирования. "Здесь мы особый потенциал видим у компаний, которые могут проявить себя в том числе в рамках стандарта общественного капитала бизнеса", - отметил Белозеров.
По его словам, готовых комплексных решений по ликвидации последствий разлива топочного мазута в акватории и на побережье на текущий момент в мире нет. Необходимы новые экспериментальные решения на основе уже имеющихся в разных регионах страны научных разработок.
АСИ уже запустило отбор инновационных решений для устранения последствий экологической катастрофы. Заявки на поддержку проектов принимаются на сайте агентства.