https://ria.ru/20250124/mazut-1995339340.html

РАН представил проект по очищению Черного моря от мазута

РАН представил проект по очищению Черного моря от мазута - РИА Новости, 24.01.2025

РАН представил проект по очищению Черного моря от мазута

Бурые водоросли с ассоциированными бактериями могут помочь очистить Черное море от мазута после крушения танкеров, такое решение предлагают в Мурманском морском РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T15:02:00+03:00

2025-01-24T15:02:00+03:00

2025-01-24T15:02:00+03:00

черное море

керченский пролив

баренцево море

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

российская академия наук

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Бурые водоросли с ассоциированными бактериями могут помочь очистить Черное море от мазута после крушения танкеров, такое решение предлагают в Мурманском морском биологическом институте (ММБИ) РАН, сообщили в пресс-службе АСИ. В районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. По данным Минтранса, в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Ранее АСИ направило в федеральный оперштаб 12 проектов, которые могут внести вклад в устранение последствий разлива мазута в Черном море. Среди предложенных решений также есть проект ММБИ РАН "Биофильтры - плантации фукусовых водорослей". "Это комплекс методов очистки вод с использованием метаболического потенциала биологических объектов. Суть технологии: после разлива нефтепродуктов водоросли блокируют масляное пятно, не давая ему распростираться, и тут же с помощью бактерий начинают перерабатывать образовавшиеся загрязнения", - сообщили в пресс-службе АСИ. Согласно проекту, в местах разлива мазута предлагается установить вертикальные и горизонтальные канаты с вплетенными в них водорослями. Бактерии, которые живут в растениях, разлагают нефтепродукты, которые затем поглощаются водорослями, тем самым вода в море будет очищаться. "Поглощая нефтепродукты и фильтруя тяжелые металлы, бурые водоросли и живущие на них бактерии не чахнут, а, напротив, прибавляют в весе и даже размножаются. Фукусовые водоросли, которые растут в прибрежных водах Баренцева моря, снабжают микроорганизмы кислородом, повышая их активность на 20‑30%, а те преобразуют углеводороды, способствуя тому, чтобы они были поглощены растительным субстратом", - говорится в сообщении. В релизе уточняется, что решение целесообразно применять уже после сбора и утилизации основной массы мазута. Операционный директор АСИ Георгий Белозеров в четверг на заседании наблюдательного совета АСИ с участием президента РФ Владимира Путина предложил создать механизм финансирования экспериментальных проектов для оперативного реагирования на экологические катастрофы. "Правительство ведет сейчас работу по ликвидации последствий, а наш фокус – на восстановлении экосистемы и разработке технологий, которые в последующем позволят предотвратить подобные инциденты, и так же быстро реагировать на внедрение передовых решений последних разработок науки – для того, чтобы можно было их апробировать в экстренных случаях", - цитируются в релизе слова Белозерова. Он подчеркнул, что важно сделать акцент на создании постоянно работающего механизма с возможностью быстрого финансирования. "Здесь мы особый потенциал видим у компаний, которые могут проявить себя в том числе в рамках стандарта общественного капитала бизнеса", - отметил Белозеров. По его словам, готовых комплексных решений по ликвидации последствий разлива топочного мазута в акватории и на побережье на текущий момент в мире нет. Необходимы новые экспериментальные решения на основе уже имеющихся в разных регионах страны научных разработок. АСИ уже запустило отбор инновационных решений для устранения последствий экологической катастрофы. Заявки на поддержку проектов принимаются на сайте агентства.

https://ria.ru/20250122/krym-1994985675.html

https://ria.ru/20250123/volontery-1995054002.html

https://ria.ru/20250123/tanker-1995184879.html

https://ria.ru/20250124/mazut-1995322716.html

черное море

керченский пролив

баренцево море

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Проект по очистке Черного моря от мазута Мурманские ученые разработали проект, который помог бы очистить Черное море от мазута – для этого предлагают задействовать водоросли с бактериями, сообщили в Агентстве стратегических инициатив. Суть технологии: после разлива нефтепродуктов водоросли блокируют масляное пятно, не давая ему распростираться, и тут же с помощью бактерий начинают перерабатывать образовавшиеся загрязнения 2025-01-24T15:02 true PT0M58S

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черное море, керченский пролив, баренцево море, владимир путин, агентство стратегических инициатив (аси), российская академия наук, крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия