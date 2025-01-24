https://ria.ru/20250124/lenoblast-1995436302.html
В Ленинградской области мужчина инсценировал падение у школы
В Ленинградской области мужчина инсценировал падение у школы - РИА Новости, 25.01.2025
В Ленинградской области мужчина инсценировал падение у школы
Школа в Тихвинском районе Ленинградской области рассказала о мужчине, который инсценировал падение, чтобы указать на плохую уборку вокруг образовательного... РИА Новости, 25.01.2025
2025-01-24T22:02:00+03:00
2025-01-24T22:02:00+03:00
2025-01-25T08:57:00+03:00
тихвинский район
ленинградская область
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995435622_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_865b44f28c14d25d68d8d903ab03f9e8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Школа в Тихвинском районе Ленинградской области рассказала о мужчине, который инсценировал падение, чтобы указать на плохую уборку вокруг образовательного учреждения. Как сообщается на странице тихвинской школы №1 имени Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова в соцсети "ВКонтакте", на днях в интернете появилось множество сообщений "от некоего Шерлока Холмса", который был возмущен качеством уборки территории у школы. Их автор сообщал, "упал и полз на четвереньках", чудом избежав травмирования. В ответ школа опубликовала на своей странице видео с камеры наружного наблюдения, которая установлена на ее фасаде. На этом видео мужчина сначала фотографирует табличку школы, а затем аккуратно садится на землю, чтобы сделать фото своих ног якобы после падения. Администрация Тихвинского района, комментируя эту ситуацию, попросила сохранять объективность. "Не считаем, что к зимней уборке в городе нет никаких претензий. Есть пробелы, есть, что и где улучшить. Однако просим быть объективными, сообщать адреса, где реальные недоработки, чтобы вместе сделать нашу жизнь комфортнее. Спасибо за понимание", - сообщается на странице районных властей в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20250114/sneg-1993738282.html
https://ria.ru/20240417/uchitelnitsa-1940647705.html
тихвинский район
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/19/1995435622_130:0:1570:1080_1920x0_80_0_0_7d020247c6f5272d2d4b1cdf3800223f.jpg
Мужчина инсценировал падение, чтобы указать на плохую уборку вокруг школы
Школа в Тихвинском районе Ленобласти рассказала о мужчине, который инсценировал падение, чтобы указать на плохую уборку вокруг образовательного учреждения. Там отметили, что на днях в интернете появилось множество сообщений "от некоего Шерлока Холмса", который был возмущен качеством уборки территории у школы и утверждал, что "упал и полз на четвереньках", чудом избежав травм. В ответ школа опубликовала видео с камеры наружного наблюдения, на котором мужчина сначала фотографирует табличку школы, а затем аккуратно садится на землю, чтобы сделать фото своих ног якобы после падения.
2025-01-24T22:02
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тихвинский район, ленинградская область, происшествия
Тихвинский район, Ленинградская область, Происшествия
В Ленинградской области мужчина инсценировал падение у школы
В Ленинградской области мужчина инсценировал падение на льду возле школы
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Школа в Тихвинском районе Ленинградской области рассказала о мужчине, который инсценировал падение, чтобы указать на плохую уборку вокруг образовательного учреждения.
Как сообщается на странице тихвинской школы №1 имени Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова в соцсети "ВКонтакте", на днях в интернете появилось множество сообщений "от некоего Шерлока Холмса", который был возмущен качеством уборки территории у школы. Их автор сообщал, "упал и полз на четвереньках", чудом избежав травмирования.
В ответ школа опубликовала на своей странице видео с камеры наружного наблюдения, которая установлена на ее фасаде. На этом видео мужчина сначала фотографирует табличку школы, а затем аккуратно садится на землю, чтобы сделать фото своих ног якобы после падения.
Администрация Тихвинского района
, комментируя эту ситуацию, попросила сохранять объективность.
"Не считаем, что к зимней уборке в городе нет никаких претензий. Есть пробелы, есть, что и где улучшить. Однако просим быть объективными, сообщать адреса, где реальные недоработки, чтобы вместе сделать нашу жизнь комфортнее. Спасибо за понимание", - сообщается на странице районных властей в соцсети "ВКонтакте".