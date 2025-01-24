https://ria.ru/20250124/lenoblast-1995436302.html

В Ленинградской области мужчина инсценировал падение у школы

В Ленинградской области мужчина инсценировал падение у школы - РИА Новости, 25.01.2025

В Ленинградской области мужчина инсценировал падение у школы

Школа в Тихвинском районе Ленинградской области рассказала о мужчине, который инсценировал падение, чтобы указать на плохую уборку вокруг образовательного... РИА Новости, 25.01.2025

2025-01-24T22:02:00+03:00

2025-01-24T22:02:00+03:00

2025-01-25T08:57:00+03:00

тихвинский район

ленинградская область

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Школа в Тихвинском районе Ленинградской области рассказала о мужчине, который инсценировал падение, чтобы указать на плохую уборку вокруг образовательного учреждения. Как сообщается на странице тихвинской школы №1 имени Героя Советского Союза Н.П. Фёдорова в соцсети "ВКонтакте", на днях в интернете появилось множество сообщений "от некоего Шерлока Холмса", который был возмущен качеством уборки территории у школы. Их автор сообщал, "упал и полз на четвереньках", чудом избежав травмирования. В ответ школа опубликовала на своей странице видео с камеры наружного наблюдения, которая установлена на ее фасаде. На этом видео мужчина сначала фотографирует табличку школы, а затем аккуратно садится на землю, чтобы сделать фото своих ног якобы после падения. Администрация Тихвинского района, комментируя эту ситуацию, попросила сохранять объективность. "Не считаем, что к зимней уборке в городе нет никаких претензий. Есть пробелы, есть, что и где улучшить. Однако просим быть объективными, сообщать адреса, где реальные недоработки, чтобы вместе сделать нашу жизнь комфортнее. Спасибо за понимание", - сообщается на странице районных властей в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20250114/sneg-1993738282.html

https://ria.ru/20240417/uchitelnitsa-1940647705.html

тихвинский район

ленинградская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мужчина инсценировал падение, чтобы указать на плохую уборку вокруг школы Школа в Тихвинском районе Ленобласти рассказала о мужчине, который инсценировал падение, чтобы указать на плохую уборку вокруг образовательного учреждения. Там отметили, что на днях в интернете появилось множество сообщений "от некоего Шерлока Холмса", который был возмущен качеством уборки территории у школы и утверждал, что "упал и полз на четвереньках", чудом избежав травм. В ответ школа опубликовала видео с камеры наружного наблюдения, на котором мужчина сначала фотографирует табличку школы, а затем аккуратно садится на землю, чтобы сделать фото своих ног якобы после падения. 2025-01-24T22:02 true PT0M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тихвинский район, ленинградская область, происшествия