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Лавров прокомментировал возможность мирного договора с Японией - РИА Новости, 24.01.2025
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16:58 24.01.2025 (обновлено: 17:16 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/lavrov-1995367276.html
Лавров прокомментировал возможность мирного договора с Японией
Лавров прокомментировал возможность мирного договора с Японией - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров прокомментировал возможность мирного договора с Японией
Россия не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией при недружественном курсе Токио с самого начала спецоперации на Украине, говорится в ответах на... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:58:00+03:00
2025-01-24T17:16:00+03:00
япония
россия
токио
в мире
сергей лавров
сигэру исиба
синдзо абэ
нато
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией при недружественном курсе Токио с самого начала спецоперации на Украине, говорится в ответах на вопросы СМИ, поступившие к итоговой за 2024 год пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова."С начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии выбрало откровенно недружественный курс в отношении России: множатся "пакеты" нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и другими государствами-членами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму. В такой обстановке не видим никакой возможности вести с Токио имевший место ранее диалог о заключении основополагающего документа с целью создания фундамента для долгосрочных добрососедских отношений", - говорится в публикации на сайте МИД.Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе своей программной речи на открывшейся в пятницу сессии парламента вновь заявил о нацеленности Токио на заключение мирного договора с Россией после разрешения существующий разногласий, отметив при это, что отношения двух стран переживают "тяжелые времена".Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам занимавший тогда пост премьера Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это рассматривалось как серьезная уступка со стороны Японии, так как до тех пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
https://ria.ru/20250117/ds-1994136674.html
https://ria.ru/20250114/lavrov-1993658492.html
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япония, россия, токио, в мире, сергей лавров, сигэру исиба, синдзо абэ, нато
Япония, Россия, Токио, В мире, Сергей Лавров, Сигэру Исиба, Синдзо Абэ, НАТО
Лавров прокомментировал возможность мирного договора с Японией

Лавров: Россия не видит возможности диалога о мирном договоре с Токио

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Россия не видит возможности диалога о мирном договоре с Японией при недружественном курсе Токио с самого начала спецоперации на Украине, говорится в ответах на вопросы СМИ, поступившие к итоговой за 2024 год пресс-конференции главы МИД РФ Сергея Лаврова.
"С начала специальной военной операции в феврале 2022 года правительство Японии выбрало откровенно недружественный курс в отношении России: множатся "пакеты" нелегитимных санкций, в японском обществе целенаправленно разжигаются русофобские настроения, у дальневосточных рубежей нашей страны наращивается совместная с США и другими государствами-членами НАТО военная активность, в том числе с отработкой применения ударных вооружений, оказывается прямая материально-техническая помощь киевскому режиму. В такой обстановке не видим никакой возможности вести с Токио имевший место ранее диалог о заключении основополагающего документа с целью создания фундамента для долгосрочных добрососедских отношений", - говорится в публикации на сайте МИД.
Боевая работа экипажа танка Т-90М Прорыв - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
"Другого выхода нет". В Японии пришли к неожиданному выводу о России
17 января, 10:13
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба в ходе своей программной речи на открывшейся в пятницу сессии парламента вновь заявил о нацеленности Токио на заключение мирного договора с Россией после разрешения существующий разногласий, отметив при это, что отношения двух стран переживают "тяжелые времена".
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора по окончании Второй мировой войны. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам деятельности российской дипломатии в 2024 году - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Япония потеряла тонкость в отношениях с Россией, заявил Лавров
14 января, 14:24
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Существует точка зрения, что серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
В Сингапуре 14 ноября 2018 года прошла встреча лидеров России и Японии. По итогам занимавший тогда пост премьера Японии Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года. Это рассматривалось как серьезная уступка со стороны Японии, так как до тех пор ее официальной позицией было требование передачи Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи и только после этого - заключение мирного договора.
После того, как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Акира Муто - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Посол Японии сделал заявление о подписании мирного договора с Россией
5 ноября 2024, 17:31
 
ЯпонияРоссияТокиоВ миреСергей ЛавровСигэру ИсибаСиндзо АбэНАТО
 
 
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