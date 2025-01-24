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Лавров оценил возможность кардинальных перемен при Трампе - РИА Новости, 24.01.2025
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16:56 24.01.2025 (обновлено: 17:50 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/lavrov-1995366404.html
Лавров оценил возможность кардинальных перемен при Трампе
Лавров оценил возможность кардинальных перемен при Трампе - РИА Новости, 24.01.2025
Лавров оценил возможность кардинальных перемен при Трампе
Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом серьезно меняет политический ландшафт, но ожидать кардинальных подвижек не приходится, заявил министр... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:56:00+03:00
2025-01-24T17:50:00+03:00
дональд трамп
в мире
москва
сша
сергей лавров
джо байден
нато
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом серьезно меняет политический ландшафт, но ожидать кардинальных подвижек не приходится, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Основные заявления главы МИД — в материале РИА Новости.&quot;Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать — значит, все останется как есть&quot;.Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
https://ria.ru/20250124/tramp-1995376048.html
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дональд трамп, в мире, москва, сша, сергей лавров, джо байден, нато
Дональд Трамп, В мире, Москва, США, Сергей Лавров, Джо Байден, НАТО
Лавров оценил возможность кардинальных перемен при Трампе

Лавров: ожидать от Трампа кардинальных подвижек не приходится

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом серьезно меняет политический ландшафт, но ожидать кардинальных подвижек не приходится, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Основные заявления главы МИД — в материале РИА Новости.
«

"Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать — значит, все останется как есть".

Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Сергей Лавров
  • Отношения Москвы и Вашингтона при американском президенте Джо Байдене предельно истончились и в настоящее время балансируют на грани разрыва;
  • Кремль не питает иллюзий относительно администрации Трампа и не будет обольщаться новым американским лидером;
  • российская сторона считает похвальным стремление президента США Дональда Трампа наладить прямое общение с Москвой;
  • Москва не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на их готовность к мирным переговорам;
  • лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к повышению градуса эскалации, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом.
Путин о заявлениях Трампа и взаимоотношениях с администрацией США - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Путин рассказал о своих отношениях с Трампом
Вчера, 17:44
Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
Лавров рассказал о возможности контактов России и США
21 января, 14:16
 
Дональд ТрампВ миреМоскваСШАСергей ЛавровДжо БайденНАТО
 
 
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