Лавров оценил возможность кардинальных перемен при Трампе
Лавров: ожидать от Трампа кардинальных подвижек не приходится
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом серьезно меняет политический ландшафт, но ожидать кардинальных подвижек не приходится, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Основные заявления главы МИД — в материале РИА Новости.
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"Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать — значит, все останется как есть".
- Отношения Москвы и Вашингтона при американском президенте Джо Байдене предельно истончились и в настоящее время балансируют на грани разрыва;
- Кремль не питает иллюзий относительно администрации Трампа и не будет обольщаться новым американским лидером;
- российская сторона считает похвальным стремление президента США Дональда Трампа наладить прямое общение с Москвой;
- Москва не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на их готовность к мирным переговорам;
- лицемерная и провокационная политика НАТО ведет к повышению градуса эскалации, увеличивает риск прямого столкновения между Россией и альянсом.
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Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.
Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.
Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.
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