https://ria.ru/20250124/lavrov-1995366404.html

Лавров оценил возможность кардинальных перемен при Трампе

Лавров оценил возможность кардинальных перемен при Трампе - РИА Новости, 24.01.2025

Лавров оценил возможность кардинальных перемен при Трампе

Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом серьезно меняет политический ландшафт, но ожидать кардинальных подвижек не приходится, заявил министр... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T16:56:00+03:00

2025-01-24T16:56:00+03:00

2025-01-24T17:50:00+03:00

дональд трамп

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нато

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом серьезно меняет политический ландшафт, но ожидать кардинальных подвижек не приходится, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Основные заявления главы МИД — в материале РИА Новости."Будут американцы учитывать наши интересы, диалог будет постепенно восстанавливаться. Не будут учитывать — значит, все останется как есть".Трамп 20 декабря официально вступил в должность президента США, приняв присягу на церемонии инаугурации в Капитолии.Американский лидер уже несколько раз говорил, что хотел бы лично встретиться с Путиным, а в начале января заявил, что его команда уже занимается организацией переговоров. По словам помощника российского лидера Юрия Ушакова, контактов между Москвой и Вашингтоном по этому поводу не было, но Россия готова выслушать соответствующие предложения.Сам Путин в декабре во время прямой линии заявил, что готов к встрече с Трампом, отметив, что, если она состоится, им будет о чем поговорить.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995376048.html

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дональд трамп, в мире, москва, сша, сергей лавров, джо байден, нато