https://ria.ru/20250124/kursk-1995294970.html

Стало известно, кто готовил нападение на Курскую область

Стало известно, кто готовил нападение на Курскую область - РИА Новости, 24.01.2025

Стало известно, кто готовил нападение на Курскую область

Подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T12:26:00+03:00

2025-01-24T12:26:00+03:00

2025-01-24T12:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

великобритания

вооруженные силы украины

родион мирошник

юрий ушаков

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/18/1995253422_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7037bc8577ae9e938f07c0db60d29a9d.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.РИА Новости впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Cбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С. сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области."Не случайно в этом контексте появляется Великобритания как государство, отстаивающее продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта", - сказал Мирошник.Он добавил, что вылазка ВСУ в Курскую область не могла быть реализована без планирования и подготовки западными специалистами и структурами, их тактики, развединформации и систем коммуникации."Это еще один блок в основании наших выводов, что вылазка в Курскую область была запланирована, скоординирована и подготовлена западными спецслужбами и военными специалистами", - заключил посол.После террористического нападения ВСУ на Курскую область в РФ назвали невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20250123/malinen-1995193916.html

https://ria.ru/20250123/spectator-1995123035.html

курская область

великобритания

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на Суджу Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на город Суджа Курской области, рассказал РИА Новости бежавший украинский военный. Он передал в распоряжение агентства видео с военной базы у города Даунхолм, где проходила подготовка боевиков ВСУ. 2025-01-24T12:26 true PT1M27S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, великобритания, вооруженные силы украины, родион мирошник, юрий ушаков, россия