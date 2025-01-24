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Стало известно, кто готовил нападение на Курскую область - РИА Новости, 24.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 24.01.2025 (обновлено: 12:36 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/kursk-1995294970.html
Стало известно, кто готовил нападение на Курскую область
Стало известно, кто готовил нападение на Курскую область - РИА Новости, 24.01.2025
Стало известно, кто готовил нападение на Курскую область
Подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T12:26:00+03:00
2025-01-24T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
великобритания
вооруженные силы украины
родион мирошник
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.РИА Новости впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Cбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С. сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области."Не случайно в этом контексте появляется Великобритания как государство, отстаивающее продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта", - сказал Мирошник.Он добавил, что вылазка ВСУ в Курскую область не могла быть реализована без планирования и подготовки западными специалистами и структурами, их тактики, развединформации и систем коммуникации."Это еще один блок в основании наших выводов, что вылазка в Курскую область была запланирована, скоординирована и подготовлена западными спецслужбами и военными специалистами", - заключил посол.После террористического нападения ВСУ на Курскую область в РФ назвали невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20250123/malinen-1995193916.html
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Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на Суджу
Британские инструкторы на своей базе готовили ВСУ к нападению на город Суджа Курской области, рассказал РИА Новости бежавший украинский военный. Он передал в распоряжение агентства видео с военной базы у города Даунхолм, где проходила подготовка боевиков ВСУ.
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курская область, великобритания, вооруженные силы украины, родион мирошник, юрий ушаков, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Родион Мирошник, Юрий Ушаков, Россия
Стало известно, кто готовил нападение на Курскую область

Мирошник заявил, что нападение на Курскую область готовили спецслужбы Запада

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подготовка британскими инструкторами на своей военной базе солдат ВСУ к нападению на Курскую область подтверждает, что вторжение планировали западные спецслужбы, а Лондон срывает урегулирование, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
РИА Новости впервые опубликовало видео с британской военной базы, где местные инструкторы готовили солдат киевского режима. Cбежавший в Россию из Великобритании украинский военнослужащий Валерий Федорович С. сообщил агентству, что их готовили к нападению на российский город Суджа в Курской области.
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"Не случайно в этом контексте появляется Великобритания как государство, отстаивающее продолжение кровопролития и попытки срыва любых вариантов выхода на политико-дипломатический вариант разрешения конфликта", - сказал Мирошник.
Он добавил, что вылазка ВСУ в Курскую область не могла быть реализована без планирования и подготовки западными специалистами и структурами, их тактики, развединформации и систем коммуникации.
"Это еще один блок в основании наших выводов, что вылазка в Курскую область была запланирована, скоординирована и подготовлена западными спецслужбами и военными специалистами", - заключил посол.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область в РФ назвали невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВеликобританияВооруженные силы УкраиныРодион МирошникЮрий УшаковРоссия
 
 
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