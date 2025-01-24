https://ria.ru/20250124/kreml-1995313380.html

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о возможной встрече с Путиным

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 24.01.2025

В Кремле отреагировали на заявление Трампа о возможной встрече с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нечего добавить к тому, что уже ранее было сказано о перспективах возможной встречи... РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T13:13:00+03:00

2025-01-24T13:13:00+03:00

2025-01-24T13:23:00+03:00

россия

сша

москва

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/03/1556000323_77:389:2986:2025_1920x0_80_0_0_7d232ce6190c356c2bf8074f7f3bc6c0.jpg

МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нечего добавить к тому, что уже ранее было сказано о перспективах возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Здесь нечего добавить к тому, что уже... говорили", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление Трампа о желании немедленно провести встречу с Путиным. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что контактов между Москвой и Вашингтоном по подготовке встречи Путина и Трампа пока нет.При этом Песков ранее отмечал, что Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США. По словам представителя Кремля, для таких контактов не требуются никакие условия - только обоюдное желание и политическая воля решать проблемы посредством диалога.

https://ria.ru/20250124/tramp-1995231859.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире