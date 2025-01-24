https://ria.ru/20250124/kreml-1995313380.html
В Кремле отреагировали на заявление Трампа о возможной встрече с Путиным
В Кремле отреагировали на заявление Трампа о возможной встрече с Путиным - РИА Новости, 24.01.2025
В Кремле отреагировали на заявление Трампа о возможной встрече с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нечего добавить к тому, что уже ранее было сказано о перспективах возможной встречи... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T13:13:00+03:00
2025-01-24T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нечего добавить к тому, что уже ранее было сказано о перспективах возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. "Здесь нечего добавить к тому, что уже... говорили", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на заявление Трампа о желании немедленно провести встречу с Путиным. Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что контактов между Москвой и Вашингтоном по подготовке встречи Путина и Трампа пока нет.При этом Песков ранее отмечал, что Путин неоднократно заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США. По словам представителя Кремля, для таких контактов не требуются никакие условия - только обоюдное желание и политическая воля решать проблемы посредством диалога.
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Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле отреагировали на заявление Трампа о возможной встрече с Путиным
Песков ответил на заявление Трампа о возможности встречи Путина и Трампа