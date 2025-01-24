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"Быстрее, чем считалось": ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы - РИА Новости, 24.01.2025
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Наука
 
05:04 24.01.2025 (обновлено: 10:59 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/kontinent-1995243128.html
"Быстрее, чем считалось": ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы
"Быстрее, чем считалось": ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы - РИА Новости, 24.01.2025
"Быстрее, чем считалось": ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы
Ученые считают, что Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось ранее, пишет британский таблоид Daily Mail. РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T05:04:00+03:00
2025-01-24T10:59:00+03:00
наука
эфиопия
земля
индийский океан
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ученые считают, что Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось ранее, пишет британский таблоид Daily Mail.&quot;Трещина длиной 35 миль (около 56,5 километра. — Прим. ред.) в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году, но с тех пор расширяется со скоростью полдюйма (около 1,5 сантиметра. — Прим. ред.) в год&quot;, — говорится в публикации.Как сообщил изданию профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд, разделение континента, по новым расчетам, произойдет в течение одного-пяти миллионов лет, в то время как ранее считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет."Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина", — считает Макдональд.Разрыв континента, уточняется в материале, приведет к возникновению на Земле нового континента и океана, который может стать таким же глубоким, как Атлантический, при условии поступления туда воды.Новый континент, считает профессор, будет включать Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии и получит название "Нубийский континент". По его словам, несмотря на крайне медленную скорость отделения в районе разлома, это все равно "впечатляет, учитывая огромные размеры Африки".
https://ria.ru/20250119/earth-1994200677.html
https://ria.ru/20250114/nauka-1992973104.html
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эфиопия
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эфиопия, земля, индийский океан
Наука, Эфиопия, Земля, Индийский океан
"Быстрее, чем считалось": ученые забили тревогу из-за глобальной катастрофы

Daily Mail: Африканский континент расколется быстрее, чем предполагалось

CC BY-SA 4.0 / DavidMPyle (cropped) / Manda-Hararo rift, AfarРазлом, образовавшийся после извержения вулкана Даббаху. Афар, Эфиопия
Разлом, образовавшийся после извержения вулкана Даббаху. Афар, Эфиопия - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
CC BY-SA 4.0 / DavidMPyle (cropped) / Manda-Hararo rift, Afar
Разлом, образовавшийся после извержения вулкана Даббаху. Афар, Эфиопия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Ученые считают, что Африканский континент расколется намного раньше, чем предполагалось ранее, пишет британский таблоид Daily Mail.
«

"Трещина длиной 35 миль (около 56,5 километра. — Прим. ред.) в пустыне Эфиопии возникла в 2005 году, но с тех пор расширяется со скоростью полдюйма (около 1,5 сантиметра. — Прим. ред.) в год", — говорится в публикации.

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Как сообщил изданию профессор Калифорнийского университета Кен Макдональд, разделение континента, по новым расчетам, произойдет в течение одного-пяти миллионов лет, в то время как ранее считалось, что этот процесс займет десятки миллионов лет.
"Может произойти так, что воды Индийского океана хлынут и затопят территорию, на которой сейчас располагается Восточно-Африканская рифтовая долина", — считает Макдональд.
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Разрыв континента, уточняется в материале, приведет к возникновению на Земле нового континента и океана, который может стать таким же глубоким, как Атлантический, при условии поступления туда воды.
Новый континент, считает профессор, будет включать Сомали, Кению, Танзанию и половину Эфиопии и получит название "Нубийский континент". По его словам, несмотря на крайне медленную скорость отделения в районе разлома, это все равно "впечатляет, учитывая огромные размеры Африки".
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