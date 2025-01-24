Рейтинг@Mail.ru
Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:47 24.01.2025
https://ria.ru/20250124/kitaj-1995275401.html
Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине, заявили в МИД КНР
Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 24.01.2025
Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине, заявили в МИД КНР
Китайская сторона продолжит продвигать мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T10:47:00+03:00
2025-01-24T10:47:00+03:00
в мире
китай
украина
сша
мао нин
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_ff6d5cadb81934cf85d6fe55cfb46d96.jpg
ПЕКИН, 24 янв - РИА Новости. Китайская сторона продолжит продвигать мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова президента США Дональда Трампа о роли Пекина в разрешении конфликта на Украине. Президент США, выступая ранее в виртуальном формате перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной. "Мы продолжим продавать мирные переговоры", - сказала дипломат, подчеркнув, что китайская сторона считает, что диалог и переговоры являются "единственным реальным способом разрешения украинского кризиса". Мао Нин также отметила, что Пекин готов "поддерживать связь со всеми сторонами" в вопросе мирного урегулирования. Он добавила, что КНР приветствует конструктивную роль всех сторон в содействии деэскалации ситуации и создании условий для политического решения кризиса. Президент США отмечал, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994880540.html
https://ria.ru/20250124/tramp-1995244338.html
китай
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_528:0:5136:3456_1920x0_80_0_0_1a8c1f3ad9c370a8818798bc197a073f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, украина, сша, мао нин, дональд трамп, владимир путин
В мире, Китай, Украина, США, Мао Нин, Дональд Трамп, Владимир Путин
Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине, заявили в МИД КНР

МИД КНР: Пекин продолжит продвигать мирные переговоры по Украине

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 24 янв - РИА Новости. Китайская сторона продолжит продвигать мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова президента США Дональда Трампа о роли Пекина в разрешении конфликта на Украине.
Президент США, выступая ранее в виртуальном формате перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной.
Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2025
ЕС могут не допустить к переговорам по Украине, заявил Зеленский
21 января, 19:15
"Мы продолжим продавать мирные переговоры", - сказала дипломат, подчеркнув, что китайская сторона считает, что диалог и переговоры являются "единственным реальным способом разрешения украинского кризиса".
Мао Нин также отметила, что Пекин готов "поддерживать связь со всеми сторонами" в вопросе мирного урегулирования. Он добавила, что КНР приветствует конструктивную роль всех сторон в содействии деэскалации ситуации и создании условий для политического решения кризиса.
Президент США отмечал, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира.
Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Трамп заявил, что конфликт на Украине не завершился из-за Зеленского
05:33
 
В миреКитайУкраинаСШАМао НинДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала