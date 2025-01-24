https://ria.ru/20250124/kitaj-1995275401.html

Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине, заявили в МИД КНР

Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 24.01.2025

Китай продолжит продвигать мирные переговоры по Украине, заявили в МИД КНР

Китайская сторона продолжит продвигать мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР РИА Новости, 24.01.2025

2025-01-24T10:47:00+03:00

2025-01-24T10:47:00+03:00

2025-01-24T10:47:00+03:00

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ПЕКИН, 24 янв - РИА Новости. Китайская сторона продолжит продвигать мирные переговоры для урегулирования украинского кризиса, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя слова президента США Дональда Трампа о роли Пекина в разрешении конфликта на Украине. Президент США, выступая ранее в виртуальном формате перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе, выразил надежду, что Китай сыграет значительную конструктивную роль в прекращении конфликта между Россией и Украиной. "Мы продолжим продавать мирные переговоры", - сказала дипломат, подчеркнув, что китайская сторона считает, что диалог и переговоры являются "единственным реальным способом разрешения украинского кризиса". Мао Нин также отметила, что Пекин готов "поддерживать связь со всеми сторонами" в вопросе мирного урегулирования. Он добавила, что КНР приветствует конструктивную роль всех сторон в содействии деэскалации ситуации и создании условий для политического решения кризиса. Президент США отмечал, что обсуждал эту тему в ходе недавнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином и выразил уверенность, что совместные усилия смогут привести к достижению мира. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь, Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Американский лидер при этом отметил, что разговор с Путиным может произойти уже "очень скоро".

https://ria.ru/20250121/zelenskiy-1994880540.html

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в мире, китай, украина, сша, мао нин, дональд трамп, владимир путин