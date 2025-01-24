https://ria.ru/20250124/grossi-1995350048.html
Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси
Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси - РИА Новости, 24.01.2025
Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что его встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться в первой половине... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:01:00+03:00
2025-01-24T16:01:00+03:00
2025-01-24T16:26:00+03:00
алексей лихачев
рафаэль гросси
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что его встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться в первой половине февраля в одном из городов России. "Официальных решений пока нет. Прорабатывается первая половина февраля. Один из городов нашей страны. Возможно, Москва", - сообщил Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20241226/grossi-1991559115.html
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алексей лихачев, рафаэль гросси, в мире
Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, В мире
Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси
Лихачев: встреча с Гросси может пройти в феврале в одном из городов России