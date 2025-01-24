Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси - РИА Новости, 24.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:01 24.01.2025 (обновлено: 16:26 24.01.2025)
https://ria.ru/20250124/grossi-1995350048.html
Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси
Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси - РИА Новости, 24.01.2025
Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что его встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться в первой половине... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T16:01:00+03:00
2025-01-24T16:26:00+03:00
алексей лихачев
рафаэль гросси
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840179563_0:147:3072:1874_1920x0_80_0_0_b615930271ee4970b8d47105ec3849d2.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что его встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться в первой половине февраля в одном из городов России. "Официальных решений пока нет. Прорабатывается первая половина февраля. Один из городов нашей страны. Возможно, Москва", - сообщил Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости.
https://ria.ru/20241226/grossi-1991559115.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840179563_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1d2ca1449a5605d5ca46c43ba27e3d1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
алексей лихачев, рафаэль гросси, в мире
Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, В мире
Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси

Лихачев: встреча с Гросси может пройти в феврале в одном из городов России

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкГенеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что его встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться в первой половине февраля в одном из городов России.
"Официальных решений пока нет. Прорабатывается первая половина февраля. Один из городов нашей страны. Возможно, Москва", - сообщил Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Россия осудила игнорирование Гросси угроз ЗАЭС со стороны Украины
26 декабря 2024, 21:39
 
Алексей ЛихачевРафаэль ГроссиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала