https://ria.ru/20250124/grossi-1995350048.html

Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси

Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси - РИА Новости, 24.01.2025

Лихачев рассказал о дате возможной встречи с Гросси

Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что его встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться в первой половине... РИА Новости, 24.01.2025

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алексей лихачев

рафаэль гросси

в мире

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев сообщил, что его встреча с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси может состояться в первой половине февраля в одном из городов России. "Официальных решений пока нет. Прорабатывается первая половина февраля. Один из городов нашей страны. Возможно, Москва", - сообщил Лихачев, отвечая на вопрос РИА Новости.

https://ria.ru/20241226/grossi-1991559115.html

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2025

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алексей лихачев, рафаэль гросси, в мире