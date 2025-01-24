https://ria.ru/20250124/gosduma-1995234764.html
В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года
В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года - РИА Новости, 24.01.2025
В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года
Депутаты ГД от ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Чернышов предложили завершать сессию в российских вузах до Нового года для продления студенческих каникул, обращение... РИА Новости, 24.01.2025
2025-01-24T01:12:00+03:00
2025-01-24T01:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Чернышов предложили завершать сессию в российских вузах до Нового года для продления студенческих каникул, обращение есть в распоряжении РИА Новости. Депутатский запрос с предложением завершать сессию в вузах до Нового года, предоставляя возможность продлить каникулы до Дня студентов, направили в Минобрнауки РФ. День студентов в России отмечается 25 января. "Суть предложения в следующем: при формировании учебных планов на учебные семестры логично было бы предусмотреть возможность закрытия сессии до наступления Нового года так, чтобы следующий семестр начинался с 26 января. Такой подход позволит вместе с закрепленными в ТК РФ нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января обеспечить для студентов необходимые для отдыха и восстановления сил каникулы, которые бы заканчивались их "профессиональным" праздником - Днем российского студенчества", - сказано в документе. По словам авторов, нововведение направлено на более осознанное погружение в учебные процессы, снижение уровня тревожности, с которым студенты вынуждены встречать Новый год и проводить последующие праздники. "Что касается сотрудников высших учебных учреждений и в первую очередь преподавателей, высвобождение дополнительного свободного времени на январских каникулах, безусловно, положительно скажется на их работе. Это даст возможность углубиться в научные изыскания без ущерба преподавательской деятельности или получить необходимую передышку в работе", - заключают авторы обращения.
https://ria.ru/20250123/gosduma-1995067658.html
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общество, россия, ярослав нилов, борис чернышов (депутат), госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Ярослав Нилов, Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В Госдуме предложили завершать сессию в вузах до Нового года
Депутаты от ЛДПР предложили завершать сессию в вузах до Нового года
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Депутаты ГД от ЛДПР Ярослав Нилов и Борис Чернышов предложили завершать сессию в российских вузах до Нового года для продления студенческих каникул, обращение есть в распоряжении РИА Новости.
Депутатский запрос с предложением завершать сессию в вузах до Нового года, предоставляя возможность продлить каникулы до Дня студентов, направили в Минобрнауки РФ
. День студентов в России отмечается 25 января.
"Суть предложения в следующем: при формировании учебных планов на учебные семестры логично было бы предусмотреть возможность закрытия сессии до наступления Нового года так, чтобы следующий семестр начинался с 26 января. Такой подход позволит вместе с закрепленными в ТК РФ нерабочими праздничными днями с 1 по 8 января обеспечить для студентов необходимые для отдыха и восстановления сил каникулы, которые бы заканчивались их "профессиональным" праздником - Днем российского студенчества", - сказано в документе.
По словам авторов, нововведение направлено на более осознанное погружение в учебные процессы, снижение уровня тревожности, с которым студенты вынуждены встречать Новый год и проводить последующие праздники.
"Что касается сотрудников высших учебных учреждений и в первую очередь преподавателей, высвобождение дополнительного свободного времени на январских каникулах, безусловно, положительно скажется на их работе. Это даст возможность углубиться в научные изыскания без ущерба преподавательской деятельности или получить необходимую передышку в работе", - заключают авторы обращения.